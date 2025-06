LA CAUSA EFFETTIVA DELLA MALATTIA: SEMINARIO CON SERGIO MARTELLA E AMELIA SIELO AD ANDRANO VENERDI’ 11 LUGLIO

In un testo pubblicato negli anni Ottanta lo psicoanalista Franco Fornari presenta un lavoro di ricerca effettuato in collaborazione con l’ospedale milanese Vittore Buzzi e l’istituto di psicologia della facoltà di lettere e filosofia dell’università statale di Milano.

Tale progetto usava il metodo psicoanalitico per rivoluzionare i presidi sanitari dedicati alla cura delle persone, rendendo gli attori consapevoli delle dinamiche psichiche attive: “Il compito assumeva anche un significato di sfida: affrontando la psicoanalisi delle istituzioni, cioè volendo introdurre la psicoanalisi nell’ospedale, è possibile innescare un processo affettivo globale, paragonabile al processo analitico, quale emerge nel trattamento individuale o di gruppo?” (Fornari F., Frontoni L., Crugnola Riva C., (1985), Psicoanalisi in ospedale. Nascita e affetti nell’istituzione, Raffaello Cortina Editore, Introduzione, p. XII-XVII).

Gli psicoterapeuti Sergio Martella e Amelia Sielo hanno la stessa ambizione: abbinare formazione e società in maniera tale che la cultura psicologica dia una chiave di lettura della realtà e renda conscie le persone di ciò che accade loro: perché mi ammalo di cancro, che ruolo causale giocano gli affetti intesi come relazioni tra gli individui a partire dalla famiglia?

Hanno, quindi, preparato un evento in programma per venerdì 11 luglio ore 18.30 presso il castello di Andrano (Lecce) dal titolo: “Per un approccio psicologico, affettivo e causale al cancro. Epistemologia e clinica” con il patrocinio del comune di Andrano e dell’Associazione “Fiori di Luce” costituita da specialisti nella cura olistica di mente-corpo-anima con sede a Lecce e a Roma.

Spiega Sergio Martella:

“A partire da una breve rassegna epistemologica sulle concause psicologiche ed affettive che predispongono all’esordio della malattia oncologica ci si propone di fornire gli elementi clinici maturati in un decennio di pratica clinica e di ricerca presso la Divisione di Oncologia dell’ospedale di Padova. I contributi teorici dello psicoanalista Franco Fornari e del medico argentino Luis Chiozza offrono lo spunto iniziale per parlare delle cause affettive ed emozionali alla base della sintomatologia del corpo nelle malattie organiche, in particolare il cancro”.

Amelia Sielo sottolinea che si tratta di “un approccio eziologico di assoluta attualità e importanza che è stato sempre messo in secondo piano dalle politiche speculative di una sanità sempre più orientata alla cura della malattia piuttosto che alla salvaguardia della salute. Durante l’incontro faremo un doveroso riferimento epistemologico anche a Georg Groddeck pioniere della ricerca psicosomatica su base interpretativa analitica”.

Nel corso dell’esposizione verranno presentati dei brevi video di riferimento clinico e i testi di riferimento sono: Perché ci ammaliamo? La storia che si nasconde nel corpo, Luis A. Chiozza, (V. Trevi, traduttore), Borla, 1989; Affetti e cancro, Franco Fornari, Raffaello Cortina Editore, 1985; Il linguaggio dell’Es. Saggi di psicosomatica e di psicoanalisi dell’arte e della letteratura, Georg Groddeck, Adelphi, 2005.

Si farà riferimento inoltre a citazioni biografiche di Oriana Fallaci, Steve Jobs, Steven Spielberg ed altri.

Si tratta, quindi, di un seminario prezioso per capire meglio la Natura dell’Essere umano inserito nella società, partendo dalla malattia, per costruire un percorso di salute. La psicoanalisi diventa uno strumento ed processo pedagogico che Freud definiva posteducazione: … “si trattava di somministrare a tutti un codice minimo di lettura dei fatti istituzionali. … gli operatori cominciavano a imparare qualcosa “che non sapevano di sapere”, confermando l’assunto freudiano per cui l’inconscio costituisce un sapere che l’uomo non sa di sapere” (Ivi, pp. XVIII-XX).

Noi affermiamo il diritto di ogni individuo all’emancipazione, alla libertà e al benessere. Questa è la nostra rivoluzione.

Per info contattare la segreteria al 3899977702.

Articolo e comunicazione a cura di Michela Maffei, psicologa.

Nella foto di copertina, René Magritte, “Il terapeuta”, 1962.

………………………………………………………………

I relatori:

Martella Sergio, Psicologo Psicoterapeuta con indirizzo analitico, specializzato in psiconcologia e ipnosi, già docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e C. di Padova; già ricercatore presso la Divisione di Oncologia di Padova e psicologo per l’assistenza domiciliare al paziente domiciliare. Autore di pubblicazioni scientifiche, di cultura sociale e saggi di divulgazione analitica.

Amelia Sielo, Psicologa Psicoterapeuta, in formazione gestaltica; dirige l’Atelier di Arteterapia Viva.Io Psicologia Arte Benessere. Creatrice di numerosi eventi artistici e culturali.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi