DALL’UOVO DI PASQUETTA ESCE UN PUNTO D’ORO PER IL LECCE

(Rdl) ______ Pasquetta al Via del Mare, da tutto esaurito, in un pomeriggio che diventa sera sotto i colpi, vere e proprie raffiche, di vento di scirocco forte, a tratti fortissimo.

Luca Gotti manda in campo: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu – Sansone, Piccoli.

Daniele De Rossi: Svilar – Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angelino – Cristante, Paredes, Bove – Baldanzi, Zalewski – Lukaku.

Alla fine il risultato è quello di partenza di 0 a 0, che tiene fino al termine di una partita divertente, in cui le due squadre hanno fatto di tutto per vincerla. Tante occasioni create, ma nessuna realizzata, soprattutto dai padroni di casa, che hanno ben figurato di fronte ai più titolati avversari, mettendoli spesso in difficoltà.

Ora, quando mancano solo più altre otto partite alla fine del campionato, è un punto prezioso.

Infatti il Lecce mantiene il suo piccolo, ma significativo vantaggio in classifica su tutte le altre dirette concorrenti per la salvezza. Poi, soprattutto, ha dimostrato di essere una squadra in salute, capace di tenere bene il campo e di creare per tutti i novanta minuti, recupero compreso.

