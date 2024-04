LA CAMPAGNA ELETTORALE PORTA A PORTA DI SICULELLA FRA I RIONI DELLA PERIFERIA DIMENTICATA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo _______

Barriere architettoniche, degrado e disservizi. Le periferie tradite, cittadini dimenticati.

“Siamo al paradosso: una valanga di denari provenienti da PNRR, ZES e CIS, impiegati per progetti spesso non prioritari o di riqualificazione urbana quanto meno discutibili, e le periferie in balia del degrado, delle barriere architettoniche, dei disservizi, dei lavori pubblici dissennati e della carenza igienico sanitaria”.

Continua la campagna elettorale nei quartieri di Alberto Siculella, candidato sindaco civico che, dopo aver fatto visita nei quartieri San Pio, Idria e Borgo Pace commenta così : “sono quartieri che conosco benissimo perché ci ho vissuto e ci vivo, ma mettere in fila una serie di criticità e di problematiche è stato un esercizio svilente di realismo. Piazzette e parchetti abbandonati, giostrine per lo più in stato di ammaloramento grave e pericoloso per i bambini, aree sgambo assenti, marciapiedi impercorribili, barriere architettoniche ovunque e, stando a quanto riferito da più residenti, vivere al piano terra e fronte strada significa misurarsi quotidianamente con topi e scarafaggi.”

Una situazione grave che secondo Siculella trova terreno fertile in una mancata programmazione di interventi specifici. “Dulcis in fundo i ripristini intollerabili che lasciano un manto stradale più pericoloso che percorribile” conclude Siculella, il cui giro dei quartieri continuerà a Santa Rosa, Salesiani e Stadio nei prossimi giorni.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo