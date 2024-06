MODA / MODE – AMICHE PER LA PELLE

di Elena Vada ______

Grazie per il consiglio: davvero cinque buone creme che, nel corso degli anni, ho provato (le marche) personalmente e quindi, parlando a ragion veduta, ribadisco che sono davvero efficaci e con un ottimo rapporto qualità – prezzo.

È scontato che più avanza l’età, più si alza il prezzo delle creme anti-age, in cui inseriscono componenti particolari, strani, preziosi, miracolosi e cari.

Frutto di serie ricerche dermatologiche, ovvio.

Sulla reale efficacia non giurerei.

La tappa successiva, alle creme?

Il chirurgo estetico… o chissà che altro.

Però, però, però… la cosmesi non è proprio il meglio di cui si può conversare, oggi. Non è l’ argomento più gettonato. Non è di moda.

Oggi si usa parlare delle problematiche più orribili e schifose, che la pelle può avere, tipo:

cheratosi, psoriasi, acne, pustole, eczema, cisti, funghi, punti-neri, rosacea, lipomi, porri, croste, angiomi, nei, verruche, unghie incarnite, micosi, eccetera, eccetera…

altro che rughe!

Questi argomenti hanno generato trasmissioni seguitissime, in televisione, come: “La Dottoressa Schiaccia-brufoli” (statunitense, nella foto), “La Clinica del Pus” (inglese), “La Clinica della Pelle” (londinese) ed ora si è aggiunta anche un’ italiana: “S.O.S. Acne” dottoressa Ines Mordente, napoletana (esperienze nel mondo), con studio a Milano.

… e diciamolo: le rughe non hanno spettatori, non fanno ascolti.

ESCRESCENZE E PUS SI!

Lo so che fa ribrezzo, ma chi di voi non ha schiacciato una pustola a se stesso o ad un amico, con massima soddisfazione?

La vostra concittadina Nunzia, mi dice: “Schifusu..” il resto non posso e non so scriverlo. Capisco che usa sapone di marsiglia per lavarsi e olio d’oliva come crema anti-age e, a 85 anni, rughe, non ne ha.

