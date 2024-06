MORTE, CARCERE, VIOLENZA, E ROVINA DELLE FAMIGLIE, QUESTA E’ LA DROGA

(e.l.) ______

E’ arrivato a sentenza in primo grado il processo, svoltosi con rito abbreviato, per l’omicidio di Paolo Stasi, 19 anni, avvenuto a Francavilla Fontana il 9 novembre 2022, per un debito di droga, hashish e marijuana consumata e non pagata, come ricostruito nel dibattimento.

Questa mattina i Tribunale per i minorenni di Lecce, competente in quanto all’epoca dei fatti l’ imputato non aveva acora la maggiore età, ha condannato Luigi Borracino, 19 anni, a 20 anni di reclusione e 8mila euro di multa

.Borracino è sotto processo anche al Tribunale ordiario di Brindisi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli imputati in questo procedimento Cristian Candita, 23 anni, accusato i separata sedd di omicidio volontario in concorso con Borracino.

