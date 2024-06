Riceviamo e volentieri pubblichiamo. . ______

Ai candidati e alle formazioni politiche coinvolte nel ballottaggio per le elezioni comunali di #lecce2024 : richiesta di moratoria degli abbattimenti di alberi sani a Lecce.

COMUNICATO STAMPA DEL 14 Giugno 2024

Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano Lecce segnala un nuovo abbattimento di alberature in viale De Pietro, ad opera di Lupiae Servizi, avvenuto ieri, giovedì 13 giugno 2024. Si tratta di un pino d’Aleppo, collocato nei pressi dell’Istituto Tecnico Calasso, “colpevole”, secondo le dichiarazioni degli operai addetti ai lavori, di trovarsi a ridosso di un palo della luce. Generici motivi tecnici, dunque, alla base dell’abbattimento, e nessun pericolo per le persone o malattia della pianta accertati. Un albero sano, cresciuto per lustri abbracciato ad un palo. È bene che tutti sappiano che viale De Pietro ricade nella zona di interesse storico sulla quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Brindisi e Lecce già è intervenuta esprimendosi a tutela delle alberature con una serie di prescrizioni in merito al progetto PNRR “Riqualificazione Viali storici”. Prescrizioni non diffuse certo a mezzo stampa, che tuttavia avranno sicuramente contribuito a posporre la data d’inizio dei lavori, ad oggi ancora non avviati. Nei mesi scorsi sono avvenuti diversi incontri ufficiali tra il Coordinamento e i tecnici e RUP dei progetti di riqualificazione di circonvallazione e viali storici, proprio per valutare l’opportunità di conservare alberi stabili e sani destinati all’abbattimento unicamente per motivi tecnici non essenziali. A questi incontri e alle nostre proposte alternative non è seguita alcuna comunicazione ufficiale riguardo le decisioni prese. Nessuno del Coordinamento né alcun cittadino è stato informato. Eppure già il Coordinamento aveva avuto modo di incontrare i rappresentanti e gi esperti dell’amministrazione comunale, ricevendo invece, in queste altre occasioni, larga condivisione sui mezzi di stampa e divulgazione anche sui social. Come ad esempio in occasione dell’approvazione del primo parziale tentativo di Regolamento del Verde Urbano che la nostra città conosca, il cosiddetto “regolamento stralcio”, dal nome dato dai tecnici incaricati dal Comune, occasione in cui il Coordinamento ha ricevuto persino i complimenti per la dimostrazione di sensibilità ambientale e capacità di dialogo e proposta.

L’abbattimento di ieri è avvenuto in deroga alle prescrizioni della Soprintendenza oltre che in violazione della normativa a tutela dell’avifauna, che vieta abbattimenti e potature da marzo a fine agosto. Solo una ragione di pubblica incolumità ne avrebbe potuto giustificare l’eliminazione repentina prima dell’avvio del cantiere senza comunicazione preventiva alla cittadinanza. Ma l’evidenza dell’assenza di tale ragione si evince già dalla sequenza delle immagini ricavabili da Google Maps, a tutti ancora accessibili. Chiudiamo questo comunicato con l’amarezza per un’ennesima alberatura frettolosamente sacrificata per esigenze per le quali si sarebbe potuto trovare una soluzione alternativa e con la grande incertezza che sentiamo incombere su tutti gli alberi della Città di Lecce, i quali, in assenza di un Regolamento compiuto del Verde Urbano, vengono eliminati quasi ogni giorno, per i motivi più diversi, quasi mai essenziali. A tutela degli ultimi alberi rimasti in città, come Coordinamento di cittadini, professionisti e associazioni, indirizziamo ai candidati e alle formazioni politiche in procinto di sfidarsi nella definitiva prova del ballottaggio a Lecce, la richiesta di una moratoria degli abbattimenti decisi per motivi diversi dalla pericolosità per la comunità. La nostra richiesta si origina dalla convinzione che la vera pericolosità, il rischio vero, sta nel privare i cittadini di quegli alberi sani e maturi, in grado di assorbire gli elementi inquinanti e di abbassare le sempre più roventi temperature estive.

