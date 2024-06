LA PROTESTA CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA PISTA PORSCHE DI NARDO’. ECCO LA SITUAZIONE IN SINTESI

di Graziano De Tuglie ______

Si avvicina il giorno della discussione davanti al Tar del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro il mega ampliamento delle aree di competenza nel Nardò Techical Center, consociata Porsche, nell’impianto esistente nell’Arneo Salentino di competenza dei comuni di Porto Cesareo e Nardò.

Infatti l’udienza è fissata per il giorno 2 luglio davanti al TAR di Bari per discutere del ricorso contro le determinazioni della regione Puglia promosso da Italia Nostra e da altre associazioni e comitati locali.

Nel frattempo in Germania ci sono state vibranti proteste in concomitanza con l’Assemblea generale,svoltasi alcune settimane addietro, degli azionisti della Porsche che, come detto, ha il controllo azionatio del Nardò Techical Center .

In particolare gli attivisti di ROBIN WOOD e dell’alleanza Custodi Bosco D’Arneo hanno protestato insieme davanti allo showroom Porsche di Stoccarda (Baden-Württemberg), città dove si trova il quartier generale della Porsche.

Robin Wood è un gruppo internazionale di sognatori, tecnici forestali, designer appassionati e consulenti esperti in tematiche di sostenibilità. Lavorano per costruire un futuro in cui la natura, la prosperità delle comunità e la responsabilità sociale e ambientale delle organizzazioni siano un’unica cosa.

Hanno osservato ed analizzato con attenzione il piano di espansione della pista dell’Arneo che mira a sconvolgere il territorio per aumentare la produttività dell’industria automobilistica mondiale a totale scapito delle peculiarità del territorio neritino e cesarino.

ROBIN WOOD ha pubblicato anche una lettera aperta ai presidenti della Regione Puglia e della provincia di Lecce e ai sindaci dei comuni di Nardò e Porto Cesareo per esortarli ad annullare definitivamente il progetto. Nella lettera, più di 20 iniziative di protezione delle foreste e dell’ambiente provenienti dall’Europa e da tutto il mondo chiedono l’annullamento definitivo del progetto.”La distruzione e la cementificazione delle aree forestali per le auto di lusso non ha alcun beneficio per il grande pubblico”, afferma Eberhard Linckh di ROBIN WOOD Stoccarda. “Abbiamo bisogno di foreste intatte per proteggere il clima, la biodiversità e la salute. Ecco perché il centro test non deve essere ampliato all’interno della foresta. La protezione del Bosco D’Arneo deve essere garantita a lungo termine!”

L’associazione ricorda pure come il sito sia protetto dall’essere classificato come sito Natura 2000 dall’Unione europea e come sia difficile contrabbandare come utilità pubblica alcue marginali e discutibili iniziative comprese nel Piano di ampliamento; questo perchè una seria e conclamata utilità pubblica potrebbe permettere le pesaNti modifiche che si sta tentando di apportare allo stato dei luoghi ma che in realtà sono tese ad utilità e profitti esclusivamente privati. ______

