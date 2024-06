DIMISSIONI IN MASSA DALLA LISTA DIRITTI E CIVILTÀ

Riceviamo e volentieri pubblichiano. I sottoelencati firnatari ci mandano il seguente comunicato ______

In qualità di aderenti e fondatori della lista civica Diritti e Civiltà per Lecce nata su principi di indipendenza dai partiti istituzionali e finalizzata alla candidatura del dr. Agostino Ciucci sindaco di Lecce, in seguito agli esiti elettorali e in considerazione delle personali scelte del dr. Ciucci di appoggiare il candidato sindaco Adriana Polibortone nel ballottaggio, comunicano le loro irrevocabili dimissioni dalla lista stessa.

Abbiamo maturato questa determinazione politica per ragioni di coerenza rispetto alla fiducia accordataci dagli elettori e in linea con il programma proposto nella campagna elettorale.

Ne consegue che la lista non ha più i requisiti del numero legale per essere valida anche in considerazione del fatto che la fase elettorale è conclusa.

Vincenzo Fina

Filippo Albani

Marikla Adilardi D’Aquino

Claudia Capirola

Matteo Padula

Sergio Martella

