LITIGA CON LA FIDANZATA E L’ACCOLTELLA. LEI FINISCE IN OSPEDALE, LUI IN CARCERE

(e.l.) ______ Questa notte i Carabinieri del Comando Stazione di Racale (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni con l’accusa di tentato omicidio, commesso nei confronti della fidanzata.



I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in appartamento del paese.

Giunti sul posto, hanno appurato che vi era stata una accesa discussione tra due fidanzati per futili motivi riconducibili a questioni passionali, ed al culmine lui aveva accoltellato lei al collo ed al braccio, utilizzando due coltelli da cucina.

Il ragazzo, che era ancora sul posto, è stato bloccato dai Carabinieri, mentre la giovane donna è stata trasportata cosciente presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase, non in pericolo di vita.

In casa era presente anche la madre della vittima, la quale aveva cercato inutilmente di riportare la calma.



All’esito della ricostruzione dei fatti, i militari hanno sequestrato i due coltelli utilizzati per l’aggressione, ed arrestato l’uomo. Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

