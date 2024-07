CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LECCE SUL LAVORO IN NERO

(e.l.) _______ Nelle ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce (nella foto), nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato diciassette lavoratori in nero a Gallipoli, Maglie, Tricase, Otranto, Leuca e Porto Cesareo, in pub, ristoranti e gelaterie, ma anche ambulanti ed imprese di costruzioni.

Durante gli interventi, le Fiamme Gialle hanno individuato dieci datori di lavoro che utilizzavano manodopera in nero, procedendo a segnalarne cinque all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le conseguenti valutazioni in ordine alla eventuale sospensione dell’attività.

Inoltre, a seguito di specifici controlli condotti a contrasto all’evasione fiscale, i Finanzieri leccesi hanno rilevato oltre centottanta violazioni concernenti l’inosservanza dell’obbligo di rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Category: Cronaca