DA MOTO GP GIOIE PER L’ITALIA

di Elena Vada _______ Non esiste solo il calcio e piangersi addosso, per l’ orribile sconfitta subita contro la Svizzera, non serve a nulla.

L’ Italia è abituata a giocarsela fino in fondo, la gara, la competizione che affronta… Qualsiasi essa sia: in pista, in pedana, in bici, sul tatami, agli anelli, in canoa, coi guantoni, i pesi, l’ arco, la pistola, in acqua o sugli sci, anche sul green o con le carte.

Sabato sera, la Nazionale di calcio non c’era, mancavano l’ impegno e il coraggio.

Questo ci ha fatto male “dentro”, nel cuore, pensando agli “altri Azzurri”, visti di recente.

PER CONSOLARCI:

l’Italia è l’ ORO di Francesco Bagnaia, detto Pecco (nella foto) su Ducati, che si impone sul circuito TT Assen nel moto GP di Olanda, precedendo, sul traguardo, Jorge Martin (spagnolo, che resta leader del mondiale)- Ducati e il compagno Enea Bastianini- Ducati.

Nel GP di Olanda Pecco scatta al via dalla Pole Position, va al comando e vince.

Sul podio:

1. F. Bagnaia Ducati

2. J. Martin Ducati

3. E. Bastianini Ducati

GRAN PREMIO di Formula Uno.

Il britannico George Russell su Mercedes, vince incredibilmente, il GP d’Austria, precedendo al traguardo Oscar Piastri (australiano) su McLaren e Carlos Sainz (spagnolo) su Ferrari.

Classifica costruttori:

1. Red Bull 355 punti

2. Ferrari 291 “

3. McLaren 268 “

