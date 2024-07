ADDIO A MORRIS

(e.l.) _______ Drammatico incidente stradale ieri sera sulla statale fra Fragagnano e Monteparano. Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è Morris Cellamare, 26 anni, di Taranto, elettricista, calciatore dilettante.

Per cause ancora da accertare, il furgone che guidava ad una rotatoria si è scontrato con un altro furgone ed è finito contro un’auto parcheggiata là vicino.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E‘ morto sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

I tre feriti si trovano all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sono tanti i messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici, conoscenti, e dirigenti e calciatori delle squadre in cui Morris aveva giocato.

Category: Cronaca