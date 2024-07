AIKIDO, SALENTO E MARE.

mv_______ Lo stage di Aikido diretto dal Maestro Vincenzo MILAZZO 7° dan dell’Aikikai d’Italia, Ente Morale riconosciuto dallo Stato italiano per i gli alti valori di cui è portatore, si è tenuto nel Salento per il secondo anno consecutivo. Una settimana piena di appuntamenti quella che si è appena conclusa, dove agli insegnamenti del Maestro si sono alternate visite guidate nei centri storici dei più caratteristi comuni salentini. Oltre al centro storico di Lecce, e alle immancabili foto a Santa Croce, gli amici venuti da fuori hanno visitato, Gallipoli vecchia e Otranto dove son rimasti incantatati dalla Cattedrale costruita dopo l’anno 1000 su insediamenti preesistenti. Il mosaico pavimentale, che occupa la navata centrale, è stato quello che sicuramentee ha maggiormente colpito i nostri amici venuti nel Salento, non solo per la sua bellezza, ma perché è stato realizzato dieci secoli fa ed è pregno di significati difficilmente decifrabili da noi profani. Ovviamente è stato un piacere poter fare il bagno un giorno a Torre Chianca nel Mar Adriatico e il giorno dopo a porto Cesario, nello Jonio.

Insomma un successo per gi amici del dojo Il Cavaliere di Lecce diretto dal Maestro Valerio Melcore coadiuvato dal Maestro Antonio Cannone, che si è potuto realizzare grazie alla partecipazione del dojo Genki del Maestro Maurizio Martina, e del dojo Messapia del Maestro Piero Linciano. Un pensiero affettuoso è stato dedicato al Maestro Francesco Costa che quest’anno per causa di forza maggiore non ha potuto partecipare.

