GLI ORGANIZZATORI PRESENTANO Lecce art week IN PROGRAMMA DAL 12 LUGLIO

Si parte venerdì 12 Luglio 2024 con la terza edizione di LECCE ART WEEK, la Settimana dell’arte a Lecce, organizzata da Darte Studio di Andrea Tapparini e aperta fino al 21 luglio 2024. Una rassegna d’arte che presenta una grande esposizione diffusa nel centro storico leccese, tra 5 diverse location istituzionali: Palazzo Turrisi/Palumbo, San Francesco della Scarpa, Ex Conservatorio Sant’Anna, Must e Palazzo del Seminario.

Opening venerdì 12 luglio 2024 a partire dalle 18:30 presso il MUST (ingresso gratuito) con una serata di presentazione con aperitivo e degustazione vini. Una manifestazione vibrante dedicata all’arte contemporanea costruita con una serie di mostre e installazioni artistiche, che includono dipinti e sculture di oltre 60 artisti italiani e internazionali.

Curatori: Barbara Magliocco di Zowe Art (Milano), Giulia Tassi e Amaride Ferrante di ITSLIQUID Group.

Lecce Art Week, giunta alla sua terza edizione, si conferma come un’esperienza straordinaria che celebra la diversità e la profondità dell’arte contemporanea. Promossa e prodotta da Darte Studio, gruppo fondato da Andrea Tapparini, Lecce Art Week 2024 si propone di esplorare le molteplici sfaccettature dell’immaginario artistico contemporaneo attraverso il tema dell’Imago, reinterpretato dalle menti creative di artisti provenienti da terre vicine e lontane.

L’evento è composto infatti dall’esposizione di opere di circa 60 artisti provenienti da tutto il territorio italiano e dall’estero (Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Francia, Polonia, Germania, Finlandia, Svizzera e Belgio). Molti artisti provengono da fiere di rilievo (come Paratissima di Torino), hanno vinto premi di rilevanza o sono presenti in collezioni private o museali.

Le mostre d’arte della manifestazione saranno allestite in diverse location istituzionali, creando un itinerario strutturato per donare emozioni ed esperienze diverse. Le architetture storiche del Salento si mescolano ai linguaggi contemporanei, offrendo una fusione unica tra passato e presente.

Tutte le rassegne apriranno e chiuderanno simultaneamente nelle date stabilite (12-21 LUGLIO 2024), proponendo vari appuntamenti (sempre ad ingresso gratuito) nelle location selezionate all’interno del centro storico di Lecce.

Lecce Art Week 2024 ha come fil rouge il confronto. Basandosi sul tema della libertà di espressione, l’evento vuole essere un momento di riflessione sul manifestarsi di culture emergenti e interessi, non come espressioni fini a se stesse, ma come occasione per dare forma e vita a una nuova filosofia culturale. Passioni e memorie, aspirazioni e speranze, nuove relazioni con la bellezza e con l’arte saranno al centro di questo dialogo artistico.

LOCATION DELL’ITINERARIO:

EX CONSERVATORIO SANT’ANNA (Via Giuseppe Libertini, 1): Un capolavoro di architettura barocca – (Tutti i

giorni dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.30)

PALAZZO TURRISI/PALUMBO (Via Marco Basseo, 16): Un’antica dimora del 1600 – (Tutti i giorni dalle 10 alle 13

e dalle 18 alle 21.30)

POLO MUSEALE DI SAN FRANCESCO DELLA SCARPA (Via Cairoli, 15/ Piazzetta Giosuè Carducci): Un gioiello

dell’architettura rinascimentale – (Tutti i giorni dalle 18 alle 23.00)

MUST – OFF GALLERY (Via degli Ammirati, 11): Polo museale in un ex monastero quattrocentesco – (Tutti i giorni,

dalle 10 alle 21.30, chiuso lunedi 15)

PALAZZO DEL SEMINARIO (Piazza Duomo, 11): Magnifico complesso di interesse storico di proprietà della Curia –

(Tutti i giorni dalle 10 alle 21.30)

MOSTRE:

ALCHIMIA DELLE OMBRE – EX CONSERVATORIO SANT’ANNA: Un’indagine sull’alchimia tra luce e ombra, sul

nascosto tra le tenebre

IMUM – PALAZZO TURRISI/PALUMBO: Un viaggio emozionale attraverso gli intrecci dell’anima umana

REQUIEM – SAN FRANCESCO DELLA SCARPA: Un viaggio attraverso un caleidoscopio di pensieri ed emozioni

INCANTO DELL’EFFIMERO – MUST: L’arte trasforma l’effimero in un incanto duraturo

VESTIGIA DELL’EDEN – PALAZZO DEL SEMINARIO: Un’ode alla bellezza perduta, alle origini dell’innocenza

Durante l’opening previsto per il 12 luglio 2024 a partire dalle 18:30 presso il MUST (ingresso gratuito), sarà possibile usufruire del suggestivo cortile per una serata di presentazione con aperitivo e degustazione vini. Saranno presenti Parola Aperta (gruppo di informazione) in conversazione con gli artisti e sarà presentata la linea di vini di Cantine CONTI ZECCA e VIGNAIOLI SCARPELLO.

Dalle 20:30 seguirà un private party presso Palazzo Maresgallo, lo storico palazzo nel cuore di Lecce trasformato in una suggestiva struttura volta all’arte da Miriam e Lionel Gazzola, che hanno abbracciato lo spirito della manifestazione.

Il Gruppo DARTE, fondato da Andrea Tapparini, rappresenta una realtà nazionale impegnata nella promozione e nella gestione del portfolio e delle esposizioni di artisti emergenti e consolidati. Attraverso collaborazioni con gallerie, case editrici ed istituzioni, il Gruppo offre una vasta gamma di opportunità che includono comunicazione e gestione, assistenza curatoriale e molto altro. L’attività distintiva si manifesta nella creazione di spazi liberi e stimolanti, facilitando il dialogo con il mondo e l’esplorazione di nuovi scenari. Lecce Art Week rappresenta uno dei progetti del Gruppo DARTE.

PERFORMANCE:

Una tappa del Teatro dei Luoghi di Teatro Koreja si terrà presso San Francesco della Scarpa dal 16 al 18 luglio, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse e arricchimento culturale all’intera manifestazione. Si tratta di performance “Senza titolo” di Societas Raffaello Sanzio (Romeo Castellucci) già presentata alla Triennale di Milano, che il 16, il 17 e il 18 luglio prenderà vita ogni giorno dalle 19 alle 23 (ingresso unico 5 euro).

COLLABORAZIONI:

La manifestazione si avvale del sostegno di diversi partner istituzionali e privati che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento. Nello specifico, la terza edizione è patrocinata da: Comune di Lecce, Assessorato Cultura e Spettacolo, Salento d’Amare, Provincia di Lecce, Arcidiocesi di Lecce, Palazzo del Seminario, Polo di San Francesco della Scarpa, MUST Museo, Artwork Cultura. L’evento è supportato nello specifico per Palazzo del Seminario da Art Work Cultura (Paolo Babbo, Dario Babbo e Matteo Perrone), cooperativa a servizio di tutte le forme di cultura del territorio.

Inoltre, l’evento vanta la collaborazione con ITSLIQUID Group, una piattaforma dall’esperienza ventennale di informazione web. Fondata nel 2001 dall’architetto Luca Curci, dedicata alla distribuzione globale di informazioni su mostre ed eventi nelle principali gallerie d’arte, musei e fondazioni del mondo. Collabora con importanti partner internazionali come Art Now Fair e INDEX Qatar e riviste come Art Style. Supporta anche organizzazioni no-profit come One Tree Planted e Plastic Oceans. Il gruppo organizza eventi d’arte internazionali tra Venezia e Londra, gestendo esposizioni di pittura, fotografia e video arte.

Da segnalare la partnership con SIT- SALENTO INFO TOUR principale circuito nel Salento nel campo dell’ospitality.

L’area ristoro e bookshop del MUST (Musticiu) sarà il punto di riferimento ed info point dell’intera manifestazione dove saranno presenti offerte di food and beverage dedicate al pubblico dell’evento.

Lecce Art Week 2024 rappresenta un’opportunità unica per riscoprire e celebrare il legame tra l’uomo e l’arte, tra il passato e il presente, attraverso opere che testimoniano la capacità dell’arte di trascendere il tempo e lo spazio.

Ringraziamo l’Arcidiocesi di Lecce per il sostegno e la disponibilità nell’aprire le porte del Palazzo del Seminario, contribuendo così a rendere questa edizione ancora più completa.

ARTISTI:

La manifestazione, che ospita circa 70 artisti, annovera tra i suoi partecipanti figure come Andrea Gallotti (Milano), classe 1993, recentemente vincitore del Premio Vision per Paratissima Fair di Torino. Gallotti, già rappresentato dalla Galleria Imago di Lugano e curato da Barbara Magliocco di Zowe Art di Milano. Michel Stagni (Livorno), classe 1978, anch’egli recentemente premiato con il prestigioso Premio Rotonda di Livorno. Luigi Francischello (Zurigo), le cui opere sono già presenti in prestigiose collezioni come il Museu de Cidade de Aveiro in Portogallo e lo Space Mazzini di Portogruaro. Antonio Garullo (Latina), classe 1965, celebre per aver creato insieme a Mario Ottocento la provocatoria scultura che nel 2012 raffigurava Berlusconi in una teca a Palazzo Ferrajoli a Roma e che rappresenta un punto di riferimento nell’arte contemporanea. Vittorio Tapparini, figura di primo piano dell’arte Pugliese e nominato Ambasciatore dell’arte nel mondo dall’ordine dei Cavalieri Templari.

Allis Morgan (Stati Uniti) – Baccaro Chiara (Lecce) – Barillari Bruno (Lecce) – Benatti Andrea (Verona) – Bosyakova Eugenia (Bielorussia) – Bosyakova Larisa (Bielorussia) – Cacace Rosa (Taranto) – Carceller Marta(Spagna) – Cowey Beki (Regno Unito) – Czerniawska Małgorzata (Polonia) – Del Duca Monica (Milano) – Dell’Isola Giulia (Piacenza) – Di Marco Paolo (Fagagna) – Dinter Nicolaus (Germania) – Doberauer Sonja (Germania) – Donateo Francesca (Lecce) – Dorey Claudia (Austria) – Eugenio Azzola (Austria) – Fanuzzi Tommaso (Lecce) – Fernandes Rosita (Portogallo) – Francischello Luigi (Vicenza) – Frappampina Anna (Lecce) – Frischherz Rolf (Svizzera) – Galiano Lombardi (Milano) – Gallotti Andrea (Monza) – Garullo Antonio (Latina) – Gatto Emanuele (Lecce) – Giga (Taranto) – Greco Fabio (Lecce) – Herck Caroline (Belgio) – Jóhanns Ragnhildur (Islanda) – Kabo (Lecce) – Kleiber Elia (Francia) – Ksanti Elena (Spagna) – Lagna Marta (Lecce) – Lanzolla Leonardo (Stati Uniti) – Link (Bassano del Grappa) – Manca Serena (Lecce) – Malinowski Robert (Polonia) – Mariano Biagio (Lecce) – Mettler Aruna (Stati Uniti) – Mink Mira (Finlandia) – Mucca Paolo (Lecce) – Nickford Catherine (Regno Unito) – Noël Marc (Belgio) – Pheet Andrea (Lecce) – Pixa (Torino) – Renna Omar (Lecce) – Rigutto Iglix (Francia) – Rodny Boris (Polonia) – Rufio (Torino) – Russo Lilly (Milano) – Sandonini Fiorenzo (Brescia) – Stabile Ignazio (Torino) – Stagni Michele (Livorno) – Tapparini Vittorio (Lecce) – Ticia Frisulli (Londra) – Torrisi Raffaella (Palermo) – TsiRy (Stati Uniti) – Vellone Nancy (Roma) – Wenger Fant (Svizzera) – Versari Paolo (Ravenna) – Zeng Lirya (Cina) – Zorzit Guerrino (Francia)

Questa edizione si distingue inoltre per una sezione dedicata al post-graffitismo, un movimento artistico che trae ispirazione dalla street art e che raccoglie artisti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Email: redazione.dartestudio@gmail.com

Telefono: 327 8667912

