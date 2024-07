DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’  9 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 9 luglio 2024.

Santa Veronica. Buon onomastico a tutte le nostre amiche e le nostre lettrici che portano questo nome.

Sono trascorsi diciotto anni da quella magica notte di metà luglio quando a Berlino l’Italia, superando in finale ai calci di rigore la Francia, divenne campione del mondo di calcio per la quarta volta. I tempi regolamentari terminarono con il risultato di 1-1. Di Zidane e Materazzi le reti. I due giocatori però si sono resi protagonisti anche dell’episodio chiave di quella partita, la famosa “testata” del francese ai danni del difensore italiano. Zidane, espulso, non poté partecipare alla lotteria dei rigori, sicuramente un bene per la nostra nazionale. L’errore decisivo fu quello di Trezeguet che colpì la traversa. Eroe inaspettato di quella notte fu Fabio Grosso, il nostro quinto rigorista, che non sbagliò e ci regalò una delle più grandi gioie sportive degli ultimi anni.

Proverbio salentino: CI TENE LA COMODITA’ E NU SE NE SERVE, MANCU LU CONFESSORE LU PO ASSOLVE

Chi ha la comodità e non la utilizza, neanche il confessore lo può assolvere.

In altre parole, i beni materiali sono fatti per essere utilizzati, altrimenti l’accumulare denaro per poi vivere male è veramente un peccato.

