MODA / MODE – LA DROGA DEGLI ZOMBIE

di Elena Vada ______

Cercherò di mettervi in guardia contro una nuova droga, che si può trovare in libreria.

Spiego meglio: Fentanyl è una droga cento volte più potente dell’eroina e molto meno costosa, che viene spacciata nel cosiddetto dark web e viene pagata in bit coin.

È soprannominata la «droga degli zombie» e non c’è da aggiungere altro, per capire in che stato di devastazione, riduce chi l’ adopera.

Uno spacciatore italiano, che faceva da tramite tra la Cina e gli Stati Uniti, in un laboratorio casalingo, ha ridotto il Fentanyl in un gas liquido e lo ha spruzzato sulle pagine dei libri. I consumatori, quindi, non dovevano far altro, che mangiare quelle pagine, per avere gli effetti che produce: prima euforia, poi sonnolenza, nausea, confusione, costipazione, sedazione e depressione respiratoria, infatti si muore anche per soffocamento, con questa droga.

La Premier Giorgia Meloni, con il Governo, ha adottato un piano molto articolato di prevenzione, che prevede l’ alleanza tra molti Ministeri, il Dipartimento nazionale Antidroga, la Polizia, l’ Intelligence e l’ Agenzia delle Dogane. Infatti, servono collaborazione e scambio di informazioni, per arginare il problema.

Lo spaccio di questa droga avviene, perfino, nelle scatole dei cerotti.

“Poiché il Fentanyl è un farmaco usato per la terapia del dolore, e dunque, ha un’importanza clinica, per contrastarne la diffusione dell’ uso distorto, verrà rafforzato il monitoraggio e il controllo. Saranno, quindi, potenziati i controlli dei Nas e quelli per evitarne il furto.” dice ilMinistro della Salute, Orazio Schillaci.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha la delega sulla gioventù, aggiunge: “Ci vuole un’ azione integrata e lo sport può dare un contributo sul lato della prevenzione, a fronte del rischio d’ incremento della domanda…”.

Noi faremo attenzionealle librerie strane.

Le pagine dei libri “si mangiano” solo con gli occhi.

Category: Costume e società