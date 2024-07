EX ILVA, DIECI DIPENDENTI DI ACCIAIERIE ITALIA INDAGATI / SVILUPPI

(Rdl) ______ Secondo indiscrezioni gioralistiche trapelate oggi, la Procura della Repubblica di Taranto, in un nuovo filone dell’indagine sulle emissioni di benzene e sulla truffa ai danni dello Stato, in cui era già coinvolta, ha iscritto nel registro degli indagati l’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia , ex Ilva, Lucia Morselli, con altre otto persone, tra cui dirigenti e consulenti accusate di associazione per delinquere finalizzata all’inquinamento, al disastro ambientale e alla truffa ai danni dello Stato.

Insomma, dai danni alll’, i magistrati sono passati a contestare agli indagati le ben peggiori ipotesi di reato di danni all’ambiente, e alla salute delle persone, dal 2018 a oggi.

LA RICERCA nel nostro articolo del 3 uuglio scorso

