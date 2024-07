“I silenzi della verità”, ROMANZO NOIR DI COSIMO PRIMICERI AD ALEZIO GIOVEDI’ 25

(Rdl) ______ Cosimo Primiceri (nella foto), classe 1967, vive ad Alezio, dove fa l’allenatore di calcio dei bambini. Proprio dalla passione per il calcio nasce il suo primo romanzo, per ragazzi, “La Sforbiciata Perfetta“, Esperidi, 2020. Quattro anni dopo, sempre per le Edizioni Esperidi, ecco il noir “I silenzi della verità” (156 pagg. 15 euro), romanzo che ruota intorno alle vicende famigliari legate a Torre Pinta e a Tramacere, due masserie da sempre in possesso della casata degli Esposito.

Giovedì 25 luglio, alle 20.30, ad Alezio, in piazza Vittorio Emanuele II, la presentazione, con la docente dell’ Unisalento Claudia Sunna a dialogare con l’autore.

