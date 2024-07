«Vissi d’arte, vissi d’amore: tra opera lirica, istinto e libertà d’osare», A LECCE DOMENICA 21

(Rdl) ______

Un Puccini come non lo si è ascoltato mai, un esperimento di «legatura» con altri generi musicali che, pur mantenendo fede alla tradizione e rispettando la scrittura del Maestro, ne propone la produzione operistica in una chiave d’ascolto innovativa e decisamente seducente.

È questo il progetto vincente che Valentina Madonna, (soprano e cantante jazz), Marco Tuma (fiati) e Maurizio Mariano (piano) stanno portando felicemente in tournée insieme al drammaturgo Pierluigi Mele.

«Vissi d’arte, vissi d’amore: tra opera lirica, istinto e libertà d’osare» è il titolo di questo straordinario e originale crossover su Giacomo Puccini che, domenica 21 luglio, alle ore 21.00, fa tappa presso l’ex chiostro dei Teatini, a Lecce, nell’ambito della stagione culturale promossa dalla nostra città.

Con questa rilettura innovativa e moderna delle più celebri arie d’opera del compositore di Torre del Lago, Valentina, Marco e Maurizio (Marvel Trio), propongono un viaggio sonoro provocatorio e all’avanguardia, pur rispettando l’eleganza eterna e la bellezza universalmente riconosciuta dell’opera pucciniana.

Il progetto nasce da un’idea di Valentina Madonna, ma si sublima attraverso l’incontro con gli altri due artisti. «Non abbiamo voluto dare una rilettura prevalentemente classica – spiega la cantante. – Le melodie sono riproposte fedelmente in ogni singola nota scritta da Puccini, ma contaminate da atmosfere jazz, dalla grande musica da cinema, dalla sensualità del tango argentino e dal romanticismo dai temi classici della Disney».

Ad incastonare un’esecuzione con l’altra è la voce narrante di un grande professionista, Pierluigi Mele, che Interpretando il Maestro in prima persona, racconta Puccini non solo dal punto di vista musicale ma soprattutto umano, mettendone in luce passioni e fragilità.

Insomma uno spettacolo imperdibile e di grande levatura culturale e musicale che coniuga arte, territorio e soprattutto beneficienza.

Parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluta ad Adottami e al Rifugio di Aura, due associazioni che si occupano di assicurare una vita migliore a meravigliose creature indifese.

Per info e prevendita: 3687807753. Il biglietto (costo 10 euro) si può comunque fare direttamente al botteghino la stessa sera dello spettacolo, dalle ore 20 alle 21.

