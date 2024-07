DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 22 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 22 luglio 2024.

Santa Maria Maddalena.

Alle Maddalene d’ Italia e del Salento nostre amiche, o nostre lettrici, un felice giorno di onomastico.

A Milano, il 22 luglio del 2001, moriva Indro Montanelli, padre del giornalismo italiano. Nato a Fucecchio, in provincia di Firenze, è considerato il massimo esponente del giornalismo italiano del XX secolo. Per trentacinque anni fu il giornalista di punta del “Corriere della Sera”, con il suo stile limpido e conciso, capace di trattare gli argomenti più vari riuscendo a cambiare facilmente registro senza perdere l’espressività della sua scrittura.

Inoltre è stato per vent’anni direttore de “il Giornale”, oltre che ad esserne stato il fondatore. Lasciò il quotidiano in seguito alla decisione dell’allora azionista di maggioranza, Silvio Berlusconi, di entrare in politica chiedendo anche l’appoggio politico del giornale. Montanelli fu quindi costretto ad allontanarsi dal giornale che aveva fondato nel 1974.

Oppositore del comunismo, fu vittima di un attentato delle Brigate Rosse nel 1977, fortunatamente l’episodio non ebbe conseguenze mortali e il giornalista riportò solo delle ferite alle gambe. Nella sua carriera ha ricevuto molte onorificenze tra cui: Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e la Croce al merito di guerra.

Proverbio salentino: E’ MEGGHIU CU NU NI LA MINTI A MANU A LU CECATU LU LUME

E’ meglio non metterla in mano a chi non vede la lanterna.

A chi non ha i mezzi per guidare gli atri e se stesso, è meglio non dare strumenti e incombenze, altrimenti si finisce per fare danni.

Category: Costume e società