VADA ALLE OLIMPIADI / LE FATE E LE REGINE, LA FAVOLA AZZURRA CONTINUA

di Elena Vada ______ TENNIS : Non ho commentato il “Grande Tennis” ovvero l’ incontro Djokovic – Nadal. In tanti mi hanno chiesto spiegazioni. Ecco: ieri, sullo Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, c’erano commozione, rammarico, nostalgia. I due tennisti s’ incontravano per la sessantesima volta. Rafa appariva, fisicamente, stanco o, forse, questa era la mia impressione.

Un ‘Addio’. Anche i campioni invecchiano. Realtà difficile da digerire, ma bisogna saper abdicare.

Il 37enne serbo, ha sconfitto per 6-1 6-4 il fuoriclasse spagnolo. In tutti i presenti, aleggiava un senso di rassegnata tristezza, come se questo fosse l’ ultimo grande spettacolo dei due campioni.

Ma nulla si può contro la leggi di natura.

Intanto, Jasmine Paolini esce dal torneo di Parigi 2024: sul campo del Roland Garros, l’azzurra ha perso al terzo turno con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

Benissimo Musetti che batte Navone e se la vedrà contro l’ americano Fritz.

Sara Errani e Jasmine Paolini ancora avanti! È stato difficile battere la coppia francese formata da Garcia/Parry. Le azzurre non hanno mai mollato neanche nei momenti più difficili, vincendo con il punteggio di 5-7 6-3 10-8 in oltre due ore. Battere le francesi è sempre soddisfazione DOPPIA!

GINNASTICA ARTISTICA :

Angela Andreoli 18anni Brescia, Alice D’Amato 21anni Genova, Manila Esposito 17anni Boscotrecase Napoli, Elisa Iorio 21anni Modena, Giorgia Villa 21anni Ponte San Pietro Bergamo. Sono queste le nostre splendide FATE che conquistano la medaglia d’ ARGENTO olimpica, nel concorso generale a squadre femminile di ginnastica artistica, dietro gli USA di Simone Biles e le altre quattro tigri americane, della pedana.

NUOTO: il nostro capitano, Gregorio Paltrinieri detto Greg, 29enne di Carpi provincia di Modena, vince la medaglia di BRONZO negli 800 stile libero. L’azzurro era in testa prima dell’ultima vasca quando è stato superato dall’irlandese Wiffen e dallo statunitense Finke. Il 29enne di Carpi provincia di Modena, chiude terzo in 7.39.38. Settimo posto per l’altro azzurro Luca Di Tullio. Greg è sul podio Olimpico per la terza volta consecutiva e mentre lui vinceva il bronzo in vasca, la sua fidanzata Rossella Fiamingo, si aggiudicava l’oro a squadre nella spada.

SCHERMA : siiii, proprio contro le favorite francesi, supertifate nel tempio di questo sport, il Grand Palais, in vetro e acciaio. Le Regine di Spade:

Alberta Santuccio 29anni Catania, Giulia Rizzi 35anni Udine, Rossella Fiamingo 33anni Catania, e Mara Navarria 39anni Udine, vincono l’ORO a squadre. Questo successo forse, riesce a lenire qualche ingiustizia subita dagli azzurri. Soddisfazione maggiore perché CONTRO LA FRANCIA.

WINDSURF : È arrivato il vento nel campo di regata olimpico di Marsiglia. Marta Maggetti, atleta cagliaritana di 28 anni (Fiamme Gialle), è in terza posizione in classifica generale dopo 7 prove.PALLAVOLO MASCHILE : bruttissima la maglia indossata (grigio topo) dai nostri ragazzi, bellissimo il risultato 3 a 0 contro l’ Egitto, senza grande sforzo. In campo :

Confermato il sestetto partito con il Brasile. Simone Giannelli e Yuri Romano per la diagonale palleggiatore-opposto. Gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia in posto 4 con Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro. Solidità in difesa e ricezione, con Fabio Balasso, come libero.

PALLANUOTO: il Settebello batte la Croazia 14-11. La formazione di Sandro Campagna è davvero in forma. Prossima gara contro il Montenegro. Siamo primi nel nostro girone.

Medagliere: al termine della quarta giornata di gare, siamo ottavi, dietro la Francia, con 11 medaglie: 3 ori, 4 argenti, 4 bronzi.

