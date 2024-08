MOTO SI SCHIANTA NELLA NOTTE SU UNA ROTATORIA ALL’ INGRESSO DI LEVERANO, MORTI DUE GIOVANI

(e.l.) _______ Drammatico incidente stradale questa notte sulla provinciale per Porto Cesareo all’ingresso di Leverano. Il bilancio è di due morti. Le vittime sono Mattia Saponaro, 40 anni e Giuseppe Vetrugno (nella foto) , 31 anni, di San Pietro in Lama. Viaggiavano su una moto che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è schiantata a ridosso di una rotatoria.

L‘impatto è stato violento e per tutti e due fatale. Sono morti sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

I due giovani avevano finito di lavorare in una rivendita alimentare ambulante alla Festa della Birra, la tradizionale rassegna che si tiene in questi giorni a Leverano.

In segno di lutto, gli organizzatori hanno annullato i concerti musicali di oggi.

Category: Cronaca