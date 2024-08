VADA ALLE OLIMPIADI / ANCORA POLEMICHE SU QUESTI FRANCESI

di Elena Vada ______

Apriamo l’ ottava giornata delle Olimpiadi, con le polemiche: “Ne ho fatte quattro di Olimpiadi, e questa è sicuramente la peggiore. La piscina è lontana dal Villaggio, in camera non mi addormento prima delle due di notte, fa troppo caldo, è impensabile secondo me, non avere l’aria condizionata nelle stanze! Non si possono trattare così gli atleti, siamo noi i protagonisti dei Giochi, dovremmo essere quelli tutelati, e invece non siamo tutelati affatto”.

Queste le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri (nella foto, Thomas Ceccon dorme fuori stanza nel prato davanti il villaggio oliipico).

Fin dalla prima giornata abbiamo segnalato carenze e difficoltà. Parigi è una delusione per l’ organizzazione del villaggio olimpico. Lo è anche per quanto riguarda la sportività dei francesi, molto parziale e a volte assente, vedi la rissa dopo la partita di calcio Francia Argentina 1-0, con i sudamericani, fischiati prima dell’ incontro.

Parigini, francesi, siete gasatissimi, ma datevi una calmata! Vi manca un po’ di savoir-faire e aplomb, oltre lo spirito olimpico.

WINDSURF: Marta Maggetti surfista 28enne di Cagliari vince ed è sesto ORO per l’ Italia.

“Era da tanto tempo che cercavo una medaglia”. Ha detto l’azzurra dopo aver conquistato quella più preziosa, qui a Parigi , nel windsurf classe iQFOiL. È un risultato storico in questa nuova disciplina velocissima, che ha sostituito la classica RC:X.

TIRO AL VOLO: Sfuma sul più bello la possibilità di medaglia per Tammaro Cassandro, nella finale dello skeet maschile di tiro a volo. L’azzurro ha sbagliato la serie finale con quattro errori, di cui tre proprio nella fase decisiva per l’assegnazione delle medaglie. Quarto.

TENNIS : “La vittoria appartiene ai più tenaci” (Napoleone) c’è scritto al campo Chatrier del Roland Garros e Lorenzo Musetti l’ ha dimostrato, mettendosi al collo il BRONZO olimpico, dopo aver sudato e lottato, e dopo aver giocato bene il primo set, crollando, nel secondo, e riprendendosi nel terzo, che sembrava tutto per Auger-Aliassime, e ha giocato il suo miglior tennis.

Il pubblico francese ci è stato sempre ostile, ma poco importa: Musetti è cresciuto con il passare dei minuti e ha portato a casa: game, set, match e medaglia.

Per me e, credo, tutti gli italiani, questa è la medaglia più cara, più bella. Bravo Lorenzo, sei nella storia.

Col disappunto di aver lasciato a casa Sinner, abbiamo constatato che servono determinazione, grinta, orgoglio, e amore per il tricolore (che mostra sulla maglia) per vincere. Grazie Lorenzo.

PALLAVOLO MASCHILE: battuta anche la Polonia 3-1. Primi nel nostro girone. Prossimo avversario il Giappone.

PALLANUOTO MASCHILE: il Settebello batte la Romania in scioltezza, 18-7. Prossimo avversario la Grecia.

ATLETICA: Jacobs e Ali qualificati per le semifinali 100m

Troppi quarti posti in questa Olimpiade 2024. Manca la convinzione. Forza ragazzi!

