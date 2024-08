ADDIO A EMANUELE

(e.l.) _______

Drammatico incidente mortale questa notte sulla tangenziale ovest di Lecce.

La vittima è Emanuele Montanaro, 23 anni, studente universitario, di Novoli.

Stava tornando a casa dopo a serata con amici quando, per cause ancora da accertare, in quanto ci sono due auto coivolte, ha perso il controllo della moto Yamaha R6 che guidava, e che si è schiantata sull‘ asfalto prendendo fuoco .

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sono tanti i messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici e conoscenti.

Profondamente scossi e attoniti per la tragica notizia, partecipiamo al lutto che ha colpito la nostra Comunità in seguito alla morte di Emanuele Montanaro. A mamma Antonella e papà Ivan, al nostro caro amico Fiorino e alle famiglie Montanaro – Ruggio giunga la nostra vicinanza in questo momento di profondo ed inconsolabile dolore – il post su Facebook di Novoli rinasce – Comitato di Cittadinanza Attiva

Il Comune di Novoli ha scritto

Stamane il cielo di Novoli è stato “squarciato” dalla ferale notizia della morte di Emanuele Montanaro, un nostro giovane venuto tragicamente a mancare.

La sua perdita, come qualsiasi morte, soprattutto quando è prematura, ferisce profondamente e lascia interdetti. Non ci saranno mai parole adatte per colmare un vuoto perché le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. E quando questo accade, occorre lasciare spazio al silenzio e meditare su quanto accaduto.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini ai genitori e a quanti piangono la morte di Emanuele e, uniti nel cordoglio, invitano tutta la cittadinanza ad un momento corale di riflessione.

Riposa in pace Emanuele.

