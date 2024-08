L’ASL ANNUNCIA UN PIANO PER RIDURRE LE LISTE DI ATTESA. FUNZIONERA’?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato di Marianna Burlando della Direzione Generale – URP dell ’ ASL di Lecce _______

Abbattimento Liste di Attesa

Prestazioni radiodiagnostiche e chirurgiche per soddisfare le esigenze di salute e cura dell’utenza

ASL Lecce, in questi giorni, ha messo a punto il piano degli interventi per evadere le liste tutor e le richieste in lista oltre i tempi massimi previsti.

“Con il recente fondo assegnatoci dalla Regione – fa sapere il Direttore Generale, avv. Stefano Rossi – è stato possibile rimodulare l’offerta sanitaria per un’ampia gamma di prestazioni radiodiagnostiche e chirurgiche”.

Il CUP, il Centro Unico per le Prenotazioni, potrà così assegnare ecografie, risonanze magnetiche settoriali e non, interventi chirurgici e altre attività attese dalla utenza.

L’obiettivo di recuperare le liste di attesa coinvolge le Strutture e le Case di cura private accreditate, tutte quante incontrate e con le quali è stato concordato l’utilizzo delle somme. I centri accreditati hanno sottoscritto l’impegno a erogare le prestazioni in linea con le necessità dell’Azienda Sanitaria.

“Il fabbisogno prestazionale che preventivamente abbiamo rilevato è stato il punto di partenza per predisporre il piano di abbattimento delle liste di attesa – precisa il Direttore Rossi – così come continueremo a sorvegliarne l’attuazione e a monitorare l’andamento per centrare l’obiettivo”.

Le direttive regionali dettano, infatti, azioni e timing che consistono in monitoraggi e scadenze di verifica e valutazione. Per rispondere non solo alle legittime istanze di salute e diritto alle cure della comunità ma anche a trasparenza e miglior impiego delle somme stanziate, che per ASL Lecce ammontano a 1.972.511 euro.

