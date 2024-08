VADA ALLE OLIMPIADI / FRA ERRORI NOSTRI, ERRORI ARBITRALI E UN PO’ DI SFORTUNA, ITALIA RIDIMENSIONATA

di Elena Vada ______ Oggi comincio il racconto, di questa dodicesima giornata di gare olimpiche, dalla mia delusione personale (ma credo pure, di molti tifosi italiani) più cocente:

PALLAVOLO MASCHILE:

Francia batte Italia 3 a 0.

Una partita sconfortante dal punto di vista di grinta, determinazione, concentrazione. Siamo entrati in campo, convinti di perdere.

La Francia, sostenuta ed esaltata, in modo straordinario, dai suoi tifosi presenti, gioca sicura. Vuole arrivare in finale per l’ oro. I giocatori francesi galvanizzati, non ci lasciano mai il tempo di ragionare e reagire. Ritmo di gioco impressionante.

Noi siamo remissivi e non troviamo lo spunto per dire la nostra. Siamo come imbambolati ed in balia degli avversari.

Perdiamo contro i Francesi allenati da Andrea Giani, che ha vinto pure il sottinteso derby contro il collega, il nostro Fefè De Giorgi.

“Mannaggia Giani mi sembra ieri, quando lottavi con la maglia azzurra, insieme a Papi, Bernardi, Zorzi, Gardini… Maronn ro Carmin!!! (lui è napoletano) e non aggiungo le imprecazioni che penso!”

Comunque, l’ Italia giocherà contro gli Usa per il bronzo, venerdì (ore 16).

PALLANUOTO MASCHILE: dopo l’ esclusione delle ragazze ieri, oggi arriva il ko del Settebello. L’ Italia è fuori dal torneo, battuta dall’ Ungheria ai rigori. Macroscopici errori arbitrali, ai nostri danni. Ungheria batte Italia 12-10 ai rigori.Fuori, fuori, fuori. Nella dodicesima giornata di Olimpiadi, questo è il ritornello che si ripete, di frequente, per gli italiani.

ATLETICA:

Tortu e Desalu fuori dalla finale dei 200 metri

Sibilio fuori dalla finale dei 400 ostacoli

Simonelli fuori dalla finale dei 110 ostacoli.

Tamberi e Sottile in finale nel salto in alto.

SOLLEVAMENTO PESI: Massidda è subito fuori con tre nulli.

CICLISMO SU PISTA FEMMINILE: le ragazze hanno perso il bronzo.

CICLISMO SU PISTA MASCHILE: medaglia di BRONZO! Grazie.

TAEKNWODO: Una lesione tendinea all’adduttore sinistro, costa la medaglia di bronzo a Vito Dell’Aquila. L’azzurro è infatti costretto a saltare la finalina nella categoria -58 kg. Il pugliese 23enne di Mesagne provincia di Brindisi, oro a Tokio, puntava al bis e noi con lui. Sfortuna …

CANOA: Tacchini in semifinale nel C1 1000

SKATEBOARD: Alex Sorgente, è entrato in finale, al park. Sesto ma, bravo!

NUOTO ARTISTICO a squadre, oro alla Cina: Italia ottava. A occhio, da profana, non bello l’ esercizio e fattore difficoltà troppo basso.

Amici del GOLF non vi dimentico!

Alessandra Fanali numero 1 del golf italiano e 222 di quello mondiale, è 36esima, al termine del primo round della gara individuale. Al primo posto la francese Celine Boutier.

VELA – NACRA 17: aspettiamo il vento per chiudere in bellezza a Marsiglia, con Tita-Banti.

