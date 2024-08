REPORT DEI CARABINIERI SU CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO

Continua senza sosta su tutto il territorio della giurisdizione ed in particolar modo nelle sale da ballo dei locali notturni, l’attività preventiva e repressiva svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzata a contrastare lo spaccio e il consumo illecito di sostanze stupefacenti.

È stato questo il contesto in cui, nella scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Maglie, nell’ambito di specifico servizio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un giovane cellinese poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento scaturisce da un’attività info investigativa che ha condotto i militari dell’Arma a sorprendere in flagranza di reato, presso una locale da ballo del posto, il 19enne, originario della provincia di Brindisi, nella presunta attività di spaccio. Infatti il giovane, sottoposto a perquisizione, aveva con sé 33 involucri contenenti verosimilmente sostanza stupefacente del tipo “MDMA” per un peso complessivo di circa 20 grammi, 50 involucri contenenti verosimilmente “Ketamina” per un peso complessivo di circa 25 grammi, 2 dosi tra “cocaina” e “hashish” per un peso complessivo di circa 4 grammi, oltre la somma di 525 euro, in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino, così come il denaro ritenuto provento della presunta attività di spaccio, mentre per il giovane, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce.

Nel corso della stessa attività sono stati, inoltre, segnalati all’A.G. due uomini per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, sottoposti entrambi a perquisizione, il prima aveva con sé una dose contenente verosimilmente sostanza stupefacente del tipo “MDMA” per un peso complessivo di circa 3 grammi nonché una dose di “hashish” per un peso complessivo di circa 4 grammi; mentre il secondo aveva con sé 3 dosi contenenti verosimilmente sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 2 grammi nonché una dose di “marijuana” per un peso complessivo di circa 9 grammi. Tutta la droga è stata sequestrata.

Stesso contesto sono stati segnalati all’A.G. due giovani perché ritenuti responsabili di un furto con strappo ai danni di un avventore del locale da ballo. Diversi sono gli assuntori di sostanza stupefacenti che sono stati segnalati alla Prefettura.

Si evidenzia che, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata, sebbene in flagranza di reato, e le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Lecce, 12 agosto 2024.

Category: Cronaca