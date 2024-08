VADA ALLE OLIMPIADI / ARRIVEDERCI FRA QUATTRO ANNI A LOS ANGELES

di Elena Vada ______ Siamo arrivati alla fine di questa splendida avventura olimpica, a Parigi.

Ho cercato di condividere con voi la mia passione per lo sport, la mia passione per l’ Italia, mettendo a servizio alcune competenze.

Insieme ci siamo divertiti, abbiamo vissuto tante emozioni in momenti irripetibili. Si sono alternate situazioni di gioia, turbamento, rammarico, tutto in allegria e all’ insegna della sportività olimpica.

Abbiamo chiuso in bellezza con l’ incontro di pallavolo femminile dove: Italia batte USA campione in carica, 3 a 0. È il primo storico trionfo del volley, nel torneo olimpico.

È la dodicesima medaglia d’ ORO dell’ Italia, la quarantesima nel medagliere.

A guidare le azzurre in questa impresa è il maestro argentino Julio Velasco, 45 anni in panchina come allenatore, e già commissario tecnico della nazionale maschile dal 1989 al 1996.

Le ragazze del volley sono:

Alessia Orro al palleggio e Paola Egonu in diagonale. Al centro Sarah Fahr e la capitana Anna Danesi. Le schiacciatrici sono Myriam Sylla e Caterina Bosetti con Monica De Gennaro libero. Conosciamole meglio:

Alessia Orro, 26anni, è nata a Narbolia, provincia di Oristano ed è figlia di una pallavolista e di un campione di Endurance.

Caterina Bosetti 28anni di Busto Arsizio, in provincia di Varese, proviene da una famiglia profondamente radicata nel mondo del volley: il padre Giuseppe ha allenato la Nazionale italiana,

Myriam Sylla è nota per la sua grinta in campo e la precisione dei suoi colpi, 29anni di Palermo. Si riconferma un elemento indispensabile per la formazione azzurra.

Anna Danesi è nata nel 1996 a Brescia. Con il suo 1,95 m, il suo muro eccezionale e la sua capacità di mantenere la concentrazione anche nei momenti più complessi, Anna è la capitana giusta per questa Olimpiade.

Sarah Luisa Fahr, classe 2001 è originaria di Kulmbach, in Germania. Dopo tanti infortuni Sarah è tornata più forte di prima, con tanta voglia di giocare e di vincere ancora.

Paola Egonu, 26anni di Cittadella provincia di Padova. Grazie a un’elevazione eccezionale (344 centimetri) e a delle percentuali di realizzazione altissime, è una delle pallavoliste più forti al mondo, ed è uno dei simboli dell’eccellenza sportiva italiana.

Monica De Gennaro è nata nel 1987 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. “Moki” è una veterana della Nazionale, è una giocatrice eccezionale: recupera palloni che sembrano già aver raggiunto il suolo.

Chiudiamo questa XXXIII edizione dei Giochi Olimpici di Parigi, con 40 medaglie: 12 ORO – 13 ARGENTO – 15 BRONZO

SIAMO FELICI COSÌ!

Cala il sipario sulla capitale francese, che dà di nuovo spettacolo.

Bellissima la cerimonia di chiusura, con lo spegnimento della fiaccola olimpica e il passaggio di testimone tra la capitale francese e la prossima città, che ospiterà i Giochi Olimpici: Los Angeles.

Anche la sottoscritta vi saluta dandovi appuntamento in California, tra quattro anni, se Dio ci aiuta, e vi ricorda che:

WE… ARE THE CHAMPIONS!

