IL LECCE VA AVANTI IN COPPA ITALIA

(Rdl) ______ In un’afosa serata di mezza estate, al Via del Mare il Lecce fa quanto doveva nel primo impegno ufficiale della stagione, passando il turno con la vittoria, sofferta più del dovuto, 2 a 1 contro il neo promosso in serie B Mantova.

Prossimo avversario di Coppa, il 25 settembre, sempre al Via del Mare e sempre a eliminazione diretta, il Sassuolo, e chi vincerà negli ottavi affronterà il Milan in due partite di andata e ritorno il 4 e 18 dicembre.

Intanto sta per iniziare il campionato, con la prima giornata in programma fra pochi giorni, il Lecce debutta ospitando l’Atalanta lunedì 19 alle 18.30.

La prima vittoria di stagione è arrivata con i gol al 14’ di Gaspar (nella foto) e al 86′ di Krstović, autore di una prova deludente, per le tante occasioni non sfruttate a dovere, ma che ha trovato il gol decisivo in extremis, giusto in tempo per evitare la lotteria dei calci di rigore, dopo che gli ospiti avevano pareggiato sfruttando abilmente un varco trovato in avanti.

Il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Morente (14’ st Banda), Rafia (14’ st Marchwiński), Krstović (42’ st Oudin), Dorgu (33’ st Pierotti), Gendrey, Ramadani, Gallo, Pierret (14’ st Berisha). A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Helgason, Burnete, McJannet, Esposito, Addo. Allenatore: Luca Gotti

Mantova: Festa, Solini, Burrai ©, Fiori (35’ st Ruocco), Brignani, Galuppini (22’ st Wieser), Mancuso (27’ st Mensah), Panizzi, Maggioni, Muroni (27’ st Trimboli), Aramu (22’ st Bragantini). A disposizione: Sonzogni, Botti, Redolfi, Bani, Debenedetti, Radaelli, Fedel, Artioli, Cella, De Maio. Allenatore: Davide Possanzini

Marcatori: 14’ pt Gaspar, 28’ st Bragantini, 41’ st Krstović

Ammoniti: 29’ pt Solini, 6’ st Fiori, 27’ st Burrai



Spettatori: 11.424

Arbitro: Mario Perri di Roma.

