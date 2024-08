‘UN DESTINO CRUDELE E VIOLENTO’ PORTA VIA A 19 ANNI TURISTA DELLA PROVINCIA DI VARESE IN VACANZA A TORRE SANTA SABINA. LA CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO SI STRINGE INTORNO ALLA FAMIGLIA

(e.l.) ______ Drammatico incidente mortale ieri notte sul lungomare di Torre Santa Sabina,, marina di Carovigno.

La vittima è Lorys Bellapianta, 19 anni, di Busto Arsizio, provincia di Varese, turista in vacanza con alcuni amici. Di recente aveva perso il padre, per una malattia incurabile.

Per cause ancora da accertare, su cui stanno indagando i Carabinieri per ricostruire l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause, è finito fuori dall’abitacolo della Opel Corsa su cui si trovava con i coetanei. L’impatto sull’asfalto è stato violento e per lui fatale, è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Il vicesindaco di Busto Arsiziio, 83.000 abitanti, importannte centro industriale e commerciale, Manuela Maffioli è vicina alla famiglia, il fratello minore Devis e lla madre Raffaella: «Li avevo sposati io, ricordo bene il giorno delle nozze, con i figli presenti, appena prima del periodo della pandemia. Ero rimasta in contatto, e quando stamattina ho saputo del figlio, subito dopo la scomparsa del padre, ero senza parole.

Difficile credere che il destino si possa abbattere con tanta crudeltà e violenza su una famiglia. Raffaella sta affrontando la situazione con tutta la forza che ha e che le è rimasta, ma lei e la sua famiglia avranno certamente bisogno del supporto di tutti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».





Category: Cronaca