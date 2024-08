LASSANA COULIBALY NUOVO ACQUISTO

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lassana Coulibaly dall’U.S. Salernitana. Il centrocampista classe ‘96 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Lassana Coulibaly, 28 ANNI, cittadinanza del Mali,dopo alcune esperienze in giro per l'Europa, era a Salerno da tre annui ed è ora dunque un'opzione in più per mister Luca Gotti In contemporanea l’U.S. Salernitana a diffuso il seguente comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Lecce per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Lassana Coulibaly. – si legge sul sito ufficiale del club – Il calciatore classe 1996 sveste la casacca granata dopo 98 partite ufficiali e 3 gol realizzati nel corso di tre stagioni sportive tra il 2021 e il 2024. La società augura a Coulibaly le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Il costo dell'operazione per il ecce si aggira sui 2 milioni di euro.

Category: Sport