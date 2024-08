NOVITA’ EDITORIALI / IL SAGGIO SULLA COMICITA’ DI MARCO RUFFOLO

di Raffaele Polo ______

Ci sono infiniti modi di ridere e di far ridere che, tuttavia, sembrano coagularsi intorno a due modelli di comicità, quello della “maschera” − il comico moralizzatore e concreto − e quello del “giullare” − sovrano assoluto dell’astrattezza.

In questo ‘La maschera e il giullare – Viaggio non troppo serio tra i modelli dei grandi comici‘ (Besa, 184 pagine, 17 euro) Marco Ruffolo (nella foto) immagina di dar vita a una commedia in quattro atti che ha come protagonisti le due “maschere” Charlot e Totò e i “giullari” Laurel & Hardy, i Fratelli Marx e Woody Allen. Ma che si apre a molti altri comici.

Si vedrà concretamente, attraverso le loro gag, come maschere e giullari si comportano in quattro situazioni diverse: la sfida con l’antagonista, il rapporto con gli oggetti, il rapporto con sé stessi o con il pubblico, e infine la satira.

Al termine di questa immaginaria commedia, si cercherà di rintracciare le radici storiche e culturali dei due personaggi-tipo, e si dimostrerà alla fine che i due modelli non sono necessariamente alternativi fra loro, ma anzi il più delle volte vengono sapientemente miscelati, diventando ingredienti diversi, contrastanti ma necessari entrambi per dare spessore alla forza comica dei loro interpreti.

Marco Ruffolo ha 67 anni: laureato in Economia alla Sapienza con Federico Caffè, ha avuto una lunga carriera come giornalista economico e politico del quotidiano “La Repubblica” ricoprendo per una decina di anni la carica di caporedattore dell’economia e poi di inviato sui temi dello Stato e del welfare. Attualmente collabora con lo stesso quotidiano e conduce un corso di giornalismo per persone con disagio psichiatrico. Ha scritto un libro sulle cause che bloccano il nostro Paese dal titolo “L’angelo sterminatore”.

Category: Cultura, Libri