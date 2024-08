DOSSIER / NEL SALENTO DEL MITO DELLA TARANTA, IL CASO RARISSIMO DI UN MORSO DI UN RAGNO CHE SI RIVELA LETALE. LA MORTE ASSURDA DI UN GIOVANE DI 23 ANNI DI COLLEPASSO

(Rdl) ______ DOSSIER DELLA REDAZIONE DI leccecronaca.it ______

Un giovane di 23 anni, Giuseppe Russo, di Collepasso. è morto questa mattina al Policlinico di Bari, dove era ricoverato, in seguito al morso di un ragno.

Lo scorso 13 luglio, aveva accusato il colpo dell’aracnide alla gamba destra mentre faceva lavori agricoli. Sembrava una cosa da niente, ma ben presto aveva avuto dei problemi e si era recato prima all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, e poi al Vito Fazzi di Lecce, da dove era stato trasferito al centro specializzato di Bari.

Dalla puntura, si era formato un ascesso e quindi l’arto colpito era andato in necrosi, provocando il blocco degli altri organi vitali, senza che i medici abbiano potuto salvargli la vita.

Al di là degli aspetti culturali e folkloristici, legati alla narrazione tipicamente salentina, del morso della Tarantola, c’è da specificare nell’occasione che tutte le punture dei ragni sono velenose, dal momento che esso se ne serve per immobilizzare gli insetti di cui si nutre. Tuttavia, nella quasi totalità dei casi non sono pericolose per l’uomo, oppure producono effetti assai blandi.

In Italia sono presenti 1678 specie diverse di ragni, diffuse in tutti gli ambienti, dalle montagne, alle campagne, dalle città alle abitazioni civili.. Di queste, solo due possiedono un morso considerabile di rilevanza medica: Latrodectus tredecimguttatus e Loxosceles rufescens.

Quest’ultimo, detto ‘ragno violino’, è quello che ha morso il giovane.

Un morso che se pur avviene, in quanto questa specie non è aggressiva e, se si sente minacciata, preferisce nascondersi o fuggire, invece di aggredire l’uomo, solitamente non suscita reazioni particolari.

Una serie di causalità rare quanto drammaticamente sfortunate, insomma, che purtroppo in questo caso ha portato alla morte un giovane di 23 anni.

“Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio” – ha scritto il sindaco di Collepasso Laura Manta – Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti”.

