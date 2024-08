COMINCIAMO MALE / LA SERENA QUANTO AMARA CONSAPEVOLEZZA DI MISTER GOTTI, IN UNA SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE NEGLI SPOGLIATOI A FINE PARTITA

(Rdl) ______

“Abbiamo fatto tanti errori che hanno inciso sul risultato. Abbiamo commesso errori non forzati, giocare con l’Atalanta non è facile ma siamo stati imprecisi. Siamo partiti con grande aggressività, l’Atalanta ha fatto pesare le sue qualità e gradualmente ha preso campo, però siamo rimasti compatti…

Bisogna lavorare, dobbiamo mettere mano alle cose che non vanno bene. Abbiamo commesso tanti errori, alcuni sono errori di questa serata, altri sono errori che qualche giocatore ha addosso e bisogna lavorarci…

Eravamo consapevoli delle difficoltà dell’inizio, prima l’Atalanta e poi l’Inter.

Dobbiamo essere lucidi e dare tempo ai tanti ragazzi che sono arrivati senza serie A addosso per riuscire a dare il loro contributo…

Il mercato?

Mi occupo delle cose che posso gestire io. Voglio rivedere gli errori che abbiamo commesso e lavorare sulle cose in profondità. Non mi sono mai lamentato, non mi piacciono le persone che si lamentano,, preferisco le persone che si rimboccano le maniche e lavorano”. ______

