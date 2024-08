NOVITA’ EDITORIALI / “La sarta giovane”, DI ANNALISA FANTINI, ROMANZO STORICO DI AMBIENTAZIONE SALENTINA RIVOLTO ALLE DONNE DI TUTTI I TEMPI

di Raffaele Polo ______ Con questo “La sarta giovane” (Bertoni, 274 pagine, 19 euro), Annalisa Fantini (nella foto sotto) aggiunge un’altra protagonista, perfettamente delineata, al suo complesso e variegato mondo di eroine femminili, con le quali, da tempo, intesse le sue storie, sempre avvincenti e per nulla scontate.

Del resto, conosciamo da tempo la professionalità e la capacità narrativa di Annalisa che ricordiamo negli anni Settanta come provetta giornalista a TeleSalento. E, anche allora, era sempre la prima a immergersi in ricerche giornalistiche e fatti di cronaca, privilegiando sempre fatti e protagonisti che, dai suoi elaborati, emergevano carichi di quella ‘pietas’ che allora (e ancor più adesso…) è bandita nel mondo giornalistico.

La protagonista di questo romanzo è Ornella, giovane donna salentina madre di tre figli, che abita con loro, col marito e col cognato in un Salento povero ma ricco di storie e passione come era la vita durante il Fascismo. Come purtroppo succedeva spesso, il richiamo delle colonie, travolge la serenità di Ornella che vede il marito fuggire in Libia, con la giovanissima amante… Rimasta sola, a fronteggiare la vita con i suoi inganni, il cinismo e la violenza, la ‘Sarta giovane’ trova l’aiuto di due donne molto diverse che rendono quella una sorta di prima e ultima estate in cui potrà soccombere o rinascere.

C’è, insomma tutto il microcosmo tradizionale dei romanzi di Annalisa che hanno tutti, ma proprio tutti, una solida base pedagogica rivolta alle Donne di tutti i tempi, che sottolinea ed afferma la propria sensibile e tenace voglia di affermazione e rivalsa nei confronti di un Mondo che non è, mai, a loro favorevole…

Ed è ancor più apprezzabile, per questi temi sociali e intimistici, la prosa dell’autrice, sempre accattivante e leggera, dove sono abolite pause e ripensamenti…

Insomma, Annalisa Fantini è rimasta ancora, a nostro parere, la giovane donna alle prese con i primi passi, difficili e impegnativi, del mondo del giornalismo e della Letteratura. E il suo entusiasmo, la sua accurata ricerca psicologica e il suo chiaro e distinto procedere nella scrittura, si fanno apprezzare, ora come allora…

