GIOVANE FINISCE IN CARCERE DOPO UNA LITE ACCUSATO DI TENTATO OMICIDUIO

(e.l.) ______ Questa mattina i Carabinieri di Manduria hanno arrestato un giovane di 20 anni di Palagiano, accusato di tentato omicidio nei confronti di un altro giovane.

Questa notte i militari, allertati dalla centrale operativa, si sono recati a Faggiano, dove, in piazza Vittorio Veneto sarebbe avvenuta l’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressore avrebbe agito a seguito di una banalissima lite.

Un gruppo di giovani, infatti, stava festeggiando una festa di compleanno in piazza; uno dei ragazzi aveva, perciò, stappato una bottiglia di spumante. Durante il brindisi, il presunto autore del reato avrebbe lanciato il contenuto del proprio bicchiere in area, bagnando quindi un altro dei presenti. Pertanto, tra i due sarebbe nata una lite. La vittima avrebbe, quindi, diviso i due conoscenti. Per tutta risposta, l’arrestato si sarebbe allontanato con la propria autovettura, presumibilmente per armarsi. Subito dopo, sarebbe tornato ed avrebbe aggredito il ragazzo che lo aveva diviso dall’altro giovane durante la lite precedente, colpendolo con nove coltellate alla schiena, mentre si trovavano per terra, a causa della colluttazione.

I Carabinieri intervenuti sul posto, subito dopo aver allertato i sanitari del 118, in modo tale che fossero prestati i primi soccorsi alla vittima 19enne, che è stata trasportata presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, fortunatamente non in pericolo di vita, si sono messi sulle tracce del presunto autore della violenta aggressione, rintracciandolo poco dopo.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto ha disposto che fosse rinchiuso nel carcere di Taranto. (nella foto).

Category: Cronaca