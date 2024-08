REPORT DEI CARABINIERI SU ARRESTO PER FURTO IN UNA PIZZERIA

Amaro epilogo per un 39enne residente in un comune del basso Salento che, nella decorsa nottata, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tricase poiché ritenuto presunto autore di furto aggravato.

Nel corso della nottata, infatti, il giovane si è intrufolato all’interno di una pizzeria dopo aver frantumato il vetro di una finestra situata sulla parte retrostante dell’attività commerciale verosimilmente con l’intenzione di perpetrare un furto.

Magro il bottino. Prima della chiusura, infatti, il titolare aveva svuotato il registratore di cassa lasciando al suo interno solo poche decine di euro, denaro di cui il presunto autore si sarebbe appropriato dopo aver accuratamente messo a soqquadro il locale per poi darsi precipitosamente alla fuga per le vie del centro cittadino.

La concitazione dell’azione ha consentito ai cittadini del posto di avvisare i Carabinieri attraverso il NUE 112 e quindi l’immediato intervento della “gazzella”.

Tempestivo l’intervento dei militari che hanno avviato una tempestiva e celere attività info-investigativa che li ha condotti sulle tracce dell’uomo, individuandolo a poca distanza dal locale. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso della somma di euro 40,00 ritenuta il provento del furto.

Indispensabile per una scrupolosa e minuziosa ricostruzione dei fatti, è stato l’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e le testimonianze raccolte dai cittadini della comunità salentina.

Al termine delle attività di polizia l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Si evidenzia che, essendo il procedimento penale nella fase preliminare, la persona arrestata è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Lecce, 24 agosto 2024.

Category: Cronaca