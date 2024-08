IL DESTINO CRUDELE PORTA VIA UN GIOVANE LUCANO AL SUO ARRIVO IN SALENTO PER LE VACANZE CON GLI AMICI

(e.l.) ______ Era appena arrivato per una vacanza in Salento con alcuni amici e coetanei, si erano sistemati in una casa di campagna nei pressi di Tuglie.. poi, ieri sera, all’improvviso, la tragedia. Un malore letale, un arresto cardiaco irreversibile che ha reso inutili tutti i tentativi di soccorrerlo.

E’ morto così Giuseppe Fortunato, 24 anni, di Viggiano, piccolo paese della Val d’Agri, in provincia di Potenza.

“Un ragazzo gioviale, pieno di vita e amico di tutti” – ha scritto il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala – é volato in cielo all’improvviso.

Una notizia che ha lasciato senza fiato tutta la comunità viggianese.

Ci stringiamo attorno alla famiglia con un fortissimo abbraccio. In particolare al papà Domenico, alla mamma Donatella e alle sorelle.

In segno di lutto, gli eventi programmati per stasera e domani sera (Festa del Ferricello) sono rinviati a data da destinarsi.

Riposa in pace Giuseppe”.

