DOPOSCUOLA POPOLARE GRATUITO

A MASSERIA TAGLIATELLE, LECCE, RIONE FERROVIA, RIPRENDE IL DOPOSCUOLA POPOLARE:

UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E SCOPERTA PER TUTTE E PER TUTTI

Archiviate o quasi le vacanze estive, per genitori, bambine e bambini è tempo di pensare al rientro fra i banchi di scuola. E a Masseria Tagliatelle, le volontarie e i volontari di Terra del Fuoco Mediterranea non potevano non riproporre, anche per il prossimo anno, il doposcuola popolare.

Il progetto, dedicato al supporto extra-scolastico, è aperto a chiunque ne abbia bisogno. In questo spazio inclusivo e accogliente, bambine e bambini troveranno un sostegno prezioso per sviluppare al meglio il loro potenziale grazie all’impegno instancabile di volontarie e volontari che con passione affiancano ragazze e ragazzi nel loro percorso di apprendimento.

Il doposcuola popolare di Masseria Tagliatelle rappresenta un’esperienza unica di inclusione sociale e di educazione dal basso in cui l’auto-organizzazione e la solidarietà popolare sono al centro dell’azione. Qui, i giovani partecipanti non solo ricevono aiuto nello studio, ma vengono anche incoraggiati a scoprire e coltivare le proprie passioni e talenti, in un contesto che promuove la crescita personale e la partecipazione attiva.

Un progetto, quello del doposcuola popolare, che si distingue per la sua natura aperta e partecipativa: chiunque può aderire e contribuire, rendendo il servizio un vero e proprio esempio di comunità che si unisce per il bene comune. Ogni contributo, che sia di tempo, competenze o risorse, è prezioso per continuare a garantire a tutti i partecipanti l’accesso a un’educazione di qualità e a opportunità di scoperta continua.

Il doposcuola popolare di Masseria Tagliatelle è un faro di speranza e solidarietà, un luogo in cui ogni giovane può sentirsi valorizzato e supportato nel suo percorso di crescita. Invitiamo tutta la comunità a scoprire e sostenere questa iniziativa, partecipando attivamente o diffondendo la voce su questo importante progetto.

L’attività è gratuita e per chi dovesse aver bisogno di maggiori informazioni può scrivere a doposcuola@tdfmediterranea.org oppure recarsi direttamente in struttura in via del Ninfeo.

