UN ROMANZO PER CHI AMA I GATTI

di Raffaele Polo ______ Freschissimo di stampa, questo ‘Un gatto per i giorni difficili’ (Rizzoli, pagine 256, 17 euro) della scrittrice giapponese Ishida Syou (nella foto sotto), è presentato, in copertina, con una considerazione che i possessori di gatti non possono non condividere: A volte/per ritrovare sé stessi/basta aprire la porta di casa/a un ospite inatteso.

Ed è proprio così, come ci racconta l’autrice con delicatezza e humour, descrivendo il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l’anima può guarire, grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili.

Questo può spiegare perchè proprio dal Giappone, ci vengano spesse queste sollecitazioni letterarie che noi europei troppo facilmente trascuriamo: e il successo di questo romanzo, se sorprende da un lato, dall’altro riconferma tutto quello che abbiamo appreso dalle delicata e per nulla semplice tradizione libraria dei paesi del Sol Levante.

Storie di gatti che si intersecano a formare un magico tutt’uno che ha anche un pizzico di mistero e lascia interdetti con la costruzione di atmosfere incantate, strettamente connaturate con il caotico procedere della metropoli più movimentate e che nulla paiono aver che fare con sentimenti e stimoli positivi. Ma c’è sempre la presenza di un felino ogni volta diverso, a tramutare angosce e incubi in momenti di affettuosa complicità.

Se i giapponesi amano i gatti, se li conoscono un pochino più di noi, in questo lungo racconto si capisce perchè. E non sorprende che la medicina migliore, per i nostri guai sia proprio…un gatto.

Scrittura scorrevolissima anche se di non facile traduzione (complimenti a Raffaele Papa, che è riuscito a cogliere lo spirito profondo dello scritto) la storia che ci viene Giappone merita una attenta e partecipe lettura.

______

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 22 agosto scorso

Category: Cultura, Libri