ALUREJA A CASTRIGNANO DEI GRECI VENERDI’ 6 E SABATO 7

(a.d.r.) ______ Si può usare una lingua antica per parlare di contemporaneità?

Venerdì 6 e sabato 7 settembre Castrignano dei Greci (Le) ospita ALÙREJA, Il primo festival sulla nuova musica in griko.

Con la direzione artistica di Samuel Mele e Claudia De Ventura, ecco due giornate dedicate alla lingua minoritaria storicamente parlata nell’enclave ellenofona salentina ma con un nuovo approccio, basato non solo sulla conservazione ma soprattutto sulla creazione che mira a ridare vita al griko, ricontestualizzandolo in composizioni contemporanee di musiche tradizionali e non. Nell’anfiteatro di Castrignano dei Greci si terranno laboratori di scrittura creativa e scrittura musicale e concerti di musicisti salentini che hanno scelto il griko come propria espressione, come Valerio Daniele e Ninfa Giannuzzi con il progetto musicale “Amartìa” e Mattia Manco e Samuel Mele con “Amaryllis”.

Il progetto incontra il programma del Ministero degli Affari Esteri “Turismo delle Radici” e il progetto Italea dedicato ai discendenti italiani all’estero (dalla parola “talea”, tecnica attraverso la quale una pianta si propaga: tagliando una parte di essa e ripiantandola, si permette alla pianta di rigenerarsi, sviluppando nuove radici).

Entrambe le giornate vedono alle ore 18 i laboratori “Jurìzzo Essu-mu”, venerdì 7 settembre dedicato alla scrittura creativa in griko e il giorno successivo alla scrittura musicale (partecipazione gratuita, consigliata prenotazione: info.alureja@gmail.com, 3278246524 e 3456044764 – WhatsApp).

“Jurìzzo Essu-mu” nasce dalla necessità di ricominciare ad utilizzare il griko come lingua “poetica” e quindi anche di superare i “limiti” che la rendono ancora una lingua talvolta poco adattiva nel descrivere le vicissitudini della vita contemporanea. All’interno del laboratorio, coordinato da Mattia Manco e Samuel Mele, i partecipanti sperimenteranno la fase di scrittura creativa in lingua grika e il fascino di mettere una poesia in musica e suonarla e cantarla tutti insieme.

A seguire, alle ore 21.00, venerdì 6 settembre il concerto Amartìa, di Valerio Daniele (chitarra elettrica baritona ed elettronica) e Ninfa Giannuzzi (voce, ukulele e glockenspiel), con Giorgio Distante (tromba e tuba) e Fabio Moschettini (chitarra classica).

“Amartìa”, un progetto musicale che nasce dal desiderio di riappropriarsi della lingua grika per ricontestualizzarla attraverso la sperimentazione sonora contemporanea, con composizioni originali in grico che in parallelo presentano arrangiamenti ancor più ricercati che spaziano dalla musica contemporanea al rock, dalla noise al jazz, per toccare eleganti e raffinate atmosfere acustiche.

Il giorno successivo, sabato 7 settembre, sempre alle 21, concerto Amaryllis, di Samuel Mele (oud, laouto, ney e voce) e Mattia Manco (fisarmonica) con Livia Giaffreda (voce e tamburi a cornice) e Francesco Denaro (lira cretese).

Amaryllis è un progetto musicale di Samuel Mele e Mattia Manco, artisti della Grecia Salentina, nato con l’obiettivo di creare e comporre musica originale in lingua grika.

E’ frutto di uno studio condotto a Creta sulle connessioni tra la nostra tradizione e quella greco-cretese, incontrando musicisti e cantanti che rappresentano la musica cretese nel mondo come Ross Daly, Kelly Thoma, Eugenia Toli, Stelios Pretrakis. Fisarmonica, oud, lauto e lira cretese danno vita ad una commistione tra le sonorità del mediterraneo arricchita da testi in lingua grika interpretati dalla cretese Eugenia Toli.

ALÚREJA è un neologismo griko, che deriva dal vocativo “Jàmu”, da Ajéra (cielo), Tàlassa (mare), Tragùdi (canto) e Reo (scorrere), e vuole significare “Benedetto il canto che scorre tra cielo e mare”. ALÚREJA simboleggia il processo fluido ed inevitabile di cambiamento e rigenerazione, che la musica e la tradizione compiono costantemente.

Il festival è realizzato dal Comune di Castrignano de Greci, con il coordinamento di Alùreja e il partenariato di KORA, il supporto del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del progetto Turismo delle Radici e la collaborazione di Talìa.

Ingresso ai laboratori e ai concerti gratuito, è gradita la prenotazione per i laboratori.

Per info:

Info.alureja@gmail.com

+39 3278246524 (WhatsApp)

+39 3456044764 (WhatsApp)

Category: Cultura, Eventi