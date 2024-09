FRANCESCO PASCA PRESENTA IL SUO STUDIO SULLA CATTEDRALE DI OTRANTO E SULLA SIMBOLOGIA SACRA MEDIOEVALE A GALATONE GIOVEDI’ 12

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’editore Stefano Donno ci manda il seguente comunicato, ______

A Levante (spazi per la ricerca, l’arte, la memoria, il territorio – Galatone), Città di Galatone – Delega alla Cultura, Estate Galatea, i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno/Spagine presentano il volume OTRANTO, IL PALINDROMO DEL TEMPO: a proposito di Singlossìa e di Sator di Francesco Pasca (nella foto) I Quaderni del Bardo / Spagine – Collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto e Istituto culturale Storia e Territorio.

Sono previsti i saluti del Sindaco Dott. Flavio Filoni. Dialogano con l’autore Marilena Cataldini, Giuseppe Resta. Interverrà l’editore Stefano Donno.

L’appuntamento è previsto per Giovedì 12 settembre 2024 ore 19,30 presso il Giardino del Palazzo Marchesale, via Castello – Galatone (in caso di pioggia l’evento si svolgerà nel frantoio di Palazzo Marchesale) a Galatone (Info 320/8745640)

Scrive l’artista-autore Francesco Pasca: «Un progetto nasce perché esiste un Luogo da raccontare e ha senso se genera altri racconti, altre visioni altre opportunità di condivisione e riflessione, qui è Otranto, da me denominato “Il Luogo delle Parole”, a muovere l’interesse, a stimolare la mia pratica artistica». La sua ricerca ha inizio con un viaggio tra Puglia ed Abruzzo per riscontrare la probabile assunzione di una verità impressa in quasi tutte le cattedrali medievali.

La prima traccia è quella del racconto, “scritto” con migliaia di frammenti, su di un “tappeto di pietra” nella fabbrica della cattedrale di Otranto; la seconda è scolpita in un’icona lapidea incastonata sulla facciata di santa Lucia de’ Marsi a Magliano città in provincia di Pescara; la terza è dei Sator.

Il resoconto di quel viaggio di ricerca con titolo: “OTRANTO, IL PALINDROMO DEL TEMPO: a proposito di Singlossìa e di Sator di Francesco Pasca” è pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e Spagine (Collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto e Istituto culturale Storia e Territorio), con scritti di R. Apicella, C. De Stasio, A. Errico, M. G. Lopardi, M. Nocera.

I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI DI STEFANO DONNO

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Category: Cultura, Eventi, Libri