LECCE, LUIS HASA POTREBBE RIVELARSI UNO DEGLI ACQUISTI DI MAGGIOR PROSPETTIVA PER IL CUB. CHE CONTRIBUTO PUO’ DARE?

L’ultimo acquisto del Lecce di questa sessione di calciomercato proviene dalla Juventus ed è anche l’innesto più giovane della rosa di Gotti. Si tratta di Luis Hasa, giovane centrocampista classe 2004 che arriva in squadra con la missione di rinforzare il reparto offensivo. Intanto, però, ha già generato grande curiosità tra gli appassionati di scommesse calcio, che si chiedono come la sua presenza potrà influenzare le dinamiche di gioco.

Chi è Luis Hasa?

Luis Hasa è un trequartista di origini albanesi cresciuto nelle giovanili della Juventus, dove ci è rimasto fino al 2021, anno del suo approdo in Primavera. Qui ha collezionato un totale di 13 gol, 2 nel corso della prima stagione e 11 durante la seconda, facendosi subito notare come un giocatore capace di creare azioni offensive di grande impatto. La vera svolta nella sua carriera è arrivata però nel 2023, con il progetto Juventus Next Gen capitanato da Massimo Brambilla. Con l’Under 23, Hasa ha collezionato 40 presenze tra campionato, playoff e Coppa, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui il Lecce, che ha saputo blindare il giocatore quasi sul gong della sessione di calciomercato, ma prima che potessero farlo altri.

I dettagli dell’operazione

A scoprire il giovane Hasa quando era ancora un ragazzino era stato l’occhio attento di Marko Burbelo, scout che lo aveva segnalato alla Juventus. Oggi, Hasa è cresciuto e si è trasformato in un giocatore con eccellenti proprietà balistiche, qualità che non è passata inosservata tra i giallorossi, che si sono aggiudicati le prestazioni del giocatore, nonostante anche il Frosinone avesse messo gli occhi su di lui. Al Lecce, Hasa arriva a titolo definitivo mediante un’operazione che prevede una percentuale del 40% sulla futura rivendita.

Ruolo e caratteristiche

Dal punto di vista tecnico, Hasa è un vero e proprio jolly offensivo, capace di giocare sia come esterno che come trequartista. Questa duttilità lo rende un rinforzo preziosissimo per Gotti, che potrebbe impiegarlo per coprire svariate posizioni, a seconda delle esigenze tattiche. La sua propensione al dribbling e la capacità di riempire gli spazi vuoti potrebbero tornare utili al tecnico giallorosso in un sistema di gioco rapido e verticale come quello che la squadra sta cercando di sviluppare. A tutto ciò, si aggiunge una spiccata intelligenza tattica che porta a pensare che lo si potrebbe impiegare anche in un ruolo più difensivo, magari di fianco a Gaby Jean o, addirittura, come regista.

Cosa può apportare alla squadra?

L’arrivo di Hasa in Serie A rappresenta un traguardo importante per il giocatore, ma lo è anche per il Lecce. Il suo talento e la sua versatilità lo rendono una pedina fondamentale nel progetto del club giallorosso, sia a breve che a lungo termine. Sul piano tecnico, la sua presenza contribuisce ad accrescere la capacità offensiva della squadra e offre nuove soluzioni tattiche che consentono di variare il sistema di gioco, migliorando la resa complessiva sul campo.

Dal punto di vista sportivo, invece, il suo acquisto si inserisce appieno nella filosofia del club, che da anni punta su giovani promesse da coltivare e valorizzare all’interno del proprio vivaio. La società, infatti, ha sempre dimostrato un grande fiuto per il talento e Hasa di talento ne ha da vendere. Qualora dovesse riuscire a esplodere come ci si aspetta, il Lecce ne trarrebbe beneficio non solo sul campo, ma anche a livello economico.

L’arrivo di Hasa rappresenta, quindi, un segnale chiaro delle ambizioni del club ed è motivo di speranza per i tifosi. Il suo potenziale di crescita è enorme e il supporto di uno staff tecnico competente come quello leccese potrebbe aiutarlo a emergere come uno dei protagonisti della stagione.

Category: Costume e società, Sport