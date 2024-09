NOVITA’ PER GLI UTENTI DI FATPIRATE

Prima di giocare a un casinò, è bene informarsi sulle notizie relative al gioco d’azzardo. Se hai intenzione di giocare su https://fatpirat.it, che è di proprietà di Fatpirate, dai un’occhiata alle notizie qui sotto.

Un utente di casinò online ha vinto il più grande jackpot nella storia dell’iGaming statunitense

Un giocatore anonimo del New Jersey ha visitato l’analogo Fatpirate il 19 agosto e ha piazzato una puntata di 200 dollari sulla slot Fruit Blaster. Come risultato, l’utente ha vinto il più grande premio di sempre per l’industria dell’iGaming negli Stati Uniti: 6,4 milioni di dollari.

Il vincitore non ha commentato i suoi piani di vincita. Tuttavia, l’amministratore delegato del casinò Adam Greenblatt ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea che l’operatore e “una persona fortunata” hanno fatto la storia dell’iGaming.

Il jackpot progressivo chiamato The Big One è noto non solo per essere disponibile su molte slot, tra cui Fruit Blaster, ma anche per essere presente in diversi casinò online del web.

Nel febbraio 2024, The Big One ha raggiunto i 4 milioni di dollari, un record per l’epoca. L’importo ha continuato a crescere per tutto il semestre fino al 19 agosto. È stata un’estate piena di aspettative mentre guardavamo il jackpot progressivo crescere rapidamente fino a raggiungere livelli record”, ha sottolineato Greenblatt.

Angus Nisbet, vicepresidente dei casinò online, si è congratulato con il vincitore per lo storico successo. Sono i momenti inaspettati come questo che rendono i jackpot progressivi particolarmente emozionanti”, ha dichiarato.

Dopo il pagamento del premio in denaro al vincitore, il jackpot è stato azzerato. Il 21 agosto il montepremi era di 1,2 milioni di dollari.

Una donna del Queensland ha vinto il terzo jackpot più grande nella storia della lotteria australiana

Un residente di Aspley, nel Queensland, ha vinto il primo premio dell’estrazione Powerball del 22 agosto, per un valore di 100 milioni di dollari australiani. Il jackpot è stato il terzo più grande nella storia del paese e anche il più grande dello stato. I jackpot vengono estratti anche a Fatpirate.

Il nome della vincitrice non è stato reso noto, ma lei ha commentato. Secondo la donna, ha acquistato il biglietto come regalo di compleanno per se stessa. La donna australiana ha anche avuto la strana sensazione che avrebbe vinto. La cosa divertente è che ho quasi perso il biglietto! Mi sono dovuta fermare mentre tornavo a casa dal negozio perché pensavo di averlo lasciato lì. Poi l’ho messo nel vano portaoggetti e me ne sono completamente dimenticata fino a stamattina”, ha rivelato.

Le voci sul misterioso vincitore della lotteria del Queensland hanno raggiunto la donna durante la sua corsa mattutina. Dopo essere tornata a casa, ha deciso di controllare il suo biglietto. Ho paura di respirare, nel caso in cui non sia vero. Siamo in totale stato di shock. Non sappiamo nemmeno cosa succederà. Abbiamo lavorato duramente per tutta la vita per ottenere tutto ciò che abbiamo e non viviamo una vita di lusso”, ha confessato la donna.

La vincitrice ha notato che ora potrà fare una vacanza con la famiglia. Ha indicato le Fiji e la Nuova Zelanda come destinazioni turistiche desiderate.

I numeri vincenti dell’estrazione #1475 sono stati 16, 24, 11, 4, 10, 18 e 23, oltre al numero 6 del Powerball. Il biglietto è stato acquistato dall’agenzia locale Nextra Chermside News. Il suo proprietario, Shannon Hickey, ha dichiarato che i biglietti venduti hanno fruttato un totale di oltre 164 milioni di dollari.

‘Circa dieci anni fa abbiamo venduto biglietti dell’Oz Lotto per un valore di 40 milioni di dollari. All’epoca si trattava della terza vincita più grande in Australia. Ora il premio Powerball da 100 milioni di dollari è il terzo più grande in Australia e il più grande nel Queensland”, ha detto Hickey. Ha aggiunto che il suo negozio è ora il più felice del paese.

