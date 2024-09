NOVITA’ EDITORIALI / “L’idoletto”, IL NUOVO ROMANZO DI GIUSEPPE RESTA

di Raffaele Polo ______

ll Coltan ha l’aspetto di sabbia nero e rappresenta un elemento fondamentale in videocamere, telefonini e in tutti gli apparecchi HI TEC (come la playstation): serve a ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip di nuovissima generazione e rendE possibile un notevole risparmio energetico.

Secondo le ultime stime sono circa 40.000 i ragazzi e le ragazze minorenni impegnati nelle miniere della Repubblica democratica congolese.

Su questi drammatici dati è imperniato il recentissimo libro di Giuseppe Resta (nella foto), edito da ‘I libri di Icaro’ (pagine 264, 21 euro). Al confine tra romanzo di formazione, d’amore e thriller, “L’idoletto” trasporta il lettore attraverso il tempo tra Occidente e paesaggi esotici.

I tre protagonisti (Leo, Isa e Antonio) vengono svelati con il trascorrere delle pagine attraverso le loro stesse parole, in un alternarsi di dialoghi e di suspence. Vedremo nascere e crescere la storia d’amore tra Isa e Leo, mentre l’amicizia tra Leo e Antonio dovrà provare a svelare un intrigo in cui il bene e il male mettono in scena la loro millenaria lotta.

Fra colpi di scena e la descrizione di luoghi lontani e magici, il romanzo aiuta a riflettere sullo sfruttamento, i traffici e gli scontri sanguinari che stanno affliggendo il Congo per la conquista dei giacimenti di coltan, un minerale indispensabile per i dispositivi digitali.

Un romanzo che terrà inchiodato il lettore fino al sorprendente finale.

Giuseppe Resta (1957) è nato e vive a Galatone. Architetto di formazione con esperienza nel restauro, è scrittore, operatore culturale, divulgatore (architettura, storia e arte) sempre attento alla valorizzazione del territorio. Ha fondato la rivista culturale “A Levante” e collabora a varie altre testate. Suoi testi compaiono in pubblicazioni e guide. Ha scritto anche per il teatro con brevi incursioni in film e tv. Ha pubblicato la raccolta di racconti “Scirocchi barocchi. Racconti meridiani di amore e rancore” (Kurumuni) e, nel catalogo I Libri di Icaro, i due fortunati romanzi “Quel millenovecento69” e “I Re dell’Africa”.

Category: Cultura, Libri