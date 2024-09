L’IMPORTANZA DELLA LETTERA DI REFERENZE PER VALORIZZARE IL CURRICULUM VITAE

Meta: Una lettera di referenze scritta da una persona importante che ci conosce bene può aumentare il valore della nostra candidatura

Cercare di fare una buona impressione sugli altri è una costante della nostra vita, perché il giudizio altrui conta.

L’aspetto, il comportamento, ciò che diciamo e persino il tono e il volume della nostra voce possono influenzare notevolmente la percezione che il nostro interlocutore ha di noi.

Questo è particolarmente vero quando ci candidiamo per un nuovo lavoro o desideriamo essere ammessi a uno stage o a un tirocinio, per esempio presso un’istituzione universitaria.

Come sappiamo, lo strumento che ci permette di farci conoscere, descrivendo nel dettaglio le nostre esperienze formative e lavorative è il curriculum vitae.

C’è però un altro elemento importante, che spesso viene trascurato, ma che può aiutarci a convincere la commissione d’esame o chi si occupa della selezione in un’azienda, che siamo la persona giusta da considerare.

Di che cosa stiamo parlando? Ci riferiamo alla possibilità di coinvolgere altre persone che ci conoscono per motivi di studio o professionali, e che possono esprimere giudizi positivi nei nostri confronti.

Per esempio, uno dei nostri professori d’ateneo potrebbe scrivere una lettera di referenze per l’università, che ci aiuterebbe a essere ammessi a un master.

Perché spesso si è dubbiosi nell’aggiungere al curriculum una lettera di referenze?

A volte, anche chi riconosce l’importanza della lettera di referenze, esita, perché non è convinto che presentarla possa essere utile per la propria candidatura.

I motivi di questa indecisione possono essere diversi; per esempio il candidato potrebbe non essere sicuro che la persona che ha scelto come referente sia in grado di specificare nella lettera le competenze e le capacità che possiede in modo da farle risaltare.

Oppure, la persona di riferimento, che il candidato ha scelto perché è sicuro che potrebbe scrivere una lettera di referenze positiva, appartiene a un settore diverso o non correlato al nuovo lavoro o alle materie trattate nello stage, e quindi non essere né pertinenti, né significative.

Cosa occorre considerare quando si allega una lettera di referenze al Cv?

Quando si decide di allegare una lettera di referenze al Cv, naturalmente l’elemento più importante è la scelta del referente adatto.

Quali criteri occorre perciò adottare per selezionare la persona che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, che sia un’assunzione o l’ammissione a un corso, un tirocinio, un master o uno stage?

In primo luogo, è necessario pensare non solo a una persona che conosca bene il nostro lavoro, ma che possa parlare di noi in modo sincero e aperto, sottolineando le capacità e competenze che sono importanti per la nostra candidatura.

Il referente perciò sarà qualcuno con cui abbiamo lavorato direttamente in un contesto professionale, accademico o in altre occasioni, come per esempio un’esperienza presso una onlus, ma potrebbe essere anche un nostro insegnante.

È importante sottolineare che la posizione del referente all’interno dell’organizzazione è determinante: più il suo grado è elevato, più la lettera di referenze acquista peso.

Se si può scegliere, ad esempio, è meglio preferire un professore universitario con una lunga carriera o un top manager di un’azienda, invece di un docente appena laureato o un dirigente di recente nomina.

Inoltre, una volta che si è scelto il referente adatto, è opportuno contattarlo con un certo anticipo rispetto alle tempistiche di inoltro del Cv, per dargli modo di scrivere una lettera di referenze ragionata ed efficace.

È anche importante chiedere il suo appoggio in modo opportuno, senza forzature, in modo che la persona si senta a suo agio nell’aiutarci a ottenere ciò che ci interessa.

Quali sono i principali vantaggi di una lettera di referenze?

Come dicevamo all’inizio dei quest’articolo, il giudizio degli altri è molto importante, soprattutto se si tratta un datore di lavoro, oppure di una commissione per la selezione di candidati per un’esperienza presso un ente pubblico o privato.

Ma per potere contare su un giudizio positivo, è necessario essere credibili.

Una lettera di referenze scritta da una persona con un’ottima reputazione, raggiunge perfettamente questo scopo, perché aggiunge grande credibilità alla candidatura.

Inoltre, una lettera di referenze scritta correttamente permette di valorizzare al meglio le competenze e capacità che elencheremo nel curriculum.

Infatti, il referente potrà dimostrare nella lettera le nostre abilità con esempi pratici, mostrando anche i risultati che abbiamo ottenuto in un particolare settore o progetto che abbia attinenza con l’oggetto della nostra candidatura.

La lettera di referenze è anche un modo per sottolineare quegli aspetti della nostra personalità e del nostro carattere che sono determinanti per avere successo al lavoro, come ad esempio la nostra capacità di relazionarci con gli altri.

In conclusione, una lettera di referenze scritta bene in modo convincente da una persona di rilievo può essere uno strumento determinante per favorire l’accesso a nuove opportunità professionali o di formazione.

Category: Costume e società