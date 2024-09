LIBRO DI ANNA ROSA BERGAMO A CAVALLINO MERCOLEDI’ 25

Mercoledì 25 Settembre 2024 alle ore 19.30, la Conceria delle Parole (Via M. Silvestro snc, nella foto) a Cavallino accoglierà la presentazione del volume dal titolo “La mia gioventù per un’alba di libertà” scritto da Anna Rosa Bergamo, curato da Vilma D’Amato, edito da Edizioni Esperidi. Introdurrà la serata il giornalista Giuseppe Pascali, poi, insieme ad autrice e curatrice, interverranno Riccardo Seclì della comunità di Sant’Egidio di Lecce e Claudio Martino editore.

Ingresso libero, info: 389 5661849.

Il libro. È il 2014 quando Augusto D’Amato, ospite presso una RSA di Lecce, inizia a raccontare il suo passato ad un gruppo di giovani volontari della locale sezione della Comunità di Sant’Egidio. I ragazzi si rendono presto conto dell’importanza per Augusto di svuotare animo e mente dai ricordi spiacevoli e non. Pian piano, giorno dopo giorno, l’uomo rivela episodi della sua vita da militare, a partire dall’indomani dell’8 settembre del ’43 e fino alla fine del ’45. La figlia di Augusto, alla quale il genitore aveva “risparmiato” le pene vissute, acconsentì affinché quelle storie venissero registrate per lasciarne traccia, e chissà magari pubblicate. Nonno Augusto fu entusiasta del progetto e sperava che la sua storia arrivasse nelle scuole, ai più giovani, infatti ripeteva spesso “bisogna che i ragazzi sappiano cosa succedeva, perché la memoria si perde facilmente ma cose così brutte come la guerra non possono e non devono esistere più”. La voce di Augusto può essere ascoltata grazie ai Qr Code presenti tra le pagine.

L’autrice: Anna Rosa Bergamo, docente di materie umanistiche, si interessa di antropologia, ha competenze storico-artistiche e nella scrittura in versi. Ha collaborato alla stesura di alcune pubblicazioni. Ha partecipato ad alcuni concorsi Nazionali ed Internazionali arrivando finalista e ricevendo premi. Dalle ultime pubblicazioni: Poesia “A mio padre” – Dedicato a… Poesie per ricordare – Ed. Aletti 2020 (Rm); Poesia “Fragile” premiata con targa al Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa, Antologia “Premio Vitruvio” XVI Ed. 2021 (Le). Dal 2020 al 2022 ha pubblicato i racconti: “Liberi di ricominciare” e la poesia “Aria di libertà” in “La Libertà. Narrazioni per rinascere” Ed. Esperidi; “I gatti”, “Il tronchetto della felicità”, “La caduta”, “La Madonna del Carmine e la salsa fatta in casa”, quest’ultimo ha partecipa al Concorso “Pluriverso Femminile” prima edizione, Milella Ed. 2022. Ha pubblicato la raccolta di poesie “Fiori dell’Anima, colti nel Salento” Ed. Milella 2021 (Menzione di Merito al Premio Vitruvio XVII Ed., Menzione d’Onore al Premio S. Maria Ligure XLV Ed.; ha pubblicato poesie in “Natale Pace e Futuro” AA.VV. Ed. Tigulliana 2022, “Menhir” Antologia “Premio Vitruvio” XVII Ed. 2022 (Le). Finalista al Concorso Nazionale – in occasione di “Genova Capitale del libro 2023” – con le poesie “Genova sorella” e “Un libro” pubblicate in “Genova per noi…”, a cura di Marco Delpino, Ed. Tigulliana 2024. Anna Rosa coltiva la passione per la fotografia e la pittura. Ama fortemente la luce del Salento che si riflette sulle facciate barocche delle chiese dalla pietra docile, sul mare dall’acqua chiara e sulla campagna rallegrata dai fiori.

