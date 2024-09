LE PAROLE DI LUCA GOTTI ALLA VIGILIA DI MILAN – LECCE, SESTA DI CAMPIONATO. SI GIOCA A SAN SIRO VENERDI’ 27 ORE 20.45

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce nella conferenza stampa di questa mattina al Via del Mare prima dell’allenamento di rifinitura e la partenza per Milano. ______

“Cercheremo di fare il massimo delle nostre possibilità. Il Milan, dopo un periodo di grande pressione, si è tolto un peso ma noi cercheremo di fare male…

Per la formazione, sto pensando – rivela Gotti – a diverse soluzioni. Abbiamo un’infermeria affollata, diversi elementi con piccoli problemi, ed è è necessario valutare chi sta meglio e metterlo poi nella condizione di campo migliore….

Poi c’è l’avversario, e va considerato come il Milan tiene il campo e gioca il pallone per effettuare questa o quella scelta. Cercherò di giocare con l’undici migliore e solo dopo potrò pensare di impostare una squadra per quelle che sono le peculiarità dell’avversario…

Penso che domani il Milan proseguirà nel solco tattico che ha dato soddisfazione nel derby perché è un principio che vale fuori dal campo ancora prima che in campo. Il suo tecnico ha dimostrato coraggio e non mi aspetto grandi cambiamenti…

Il calcio ha una grossa emotività, a volte inaspettata. Nel corso di un’annata una squadra attraversa alti e bassi, soprattutto dal punto di vista mentale, e a volte il minimo episodio cambia tutto. E’ necessario accompagnare il gruppo in una crescita costante per affrontare le intemperie durante il percorso”.

