DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2024

Il 30 settembre del 1399 il parlamento inglese accetta Enrico Bolingbroke, Enrico IV, come Re d’Inghilterra. Enrico aveva reclamato il trono per discendenza, diritto di conquista ed elezione, in seguito alla cattura e prigionia di Riccardo, Re d’Inghilterra, ma era stato esiliato da Riccardo il quale si appropriò anche dell’eredità.

Per questo motivo Enrico tornò dall’esilio per portare avanti la sua campagna nei confronti del cugino Riccardo che una volta catturato venne portato al cospetto del parlamento e fu oggetto di trentatré capi d’accusa, ai quali non gli fu permesso di rispondere. Nel conquistare il trono Enrico fu usurpatore nei confronti di Riccardo II e di Edmondo Mortimer, dato che quest’ultimo lo precedeva nel diritto di successione. Questa usurpazione portò a quasi cinquant’anni di distanza alla guerra delle Due Rose. La figura di Enrico Bolingbroke è al centro del dramma storico di William Shakespeare “Enrico IV”.

Proverbio salentino: CI TE OLE BENE TE FACE CHIANGERE CI TE OLE MALE TE FACE RITERE

Chi ti vuole bene ti fa piangere chi ti vuole male ti fa ridere.

I genitori, o i bravi maestri, ti educano al sacrificio, allo studio, al lavoro, ti allenano duramente, affinché tu nella vita possa affrontare qualsiasi avversità.

Chi invece ti accompagna sulla strada del divertimento, dei bagordi, dei facili guadagni, farà di te un incapace ed un balordo.

