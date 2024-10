LE PAROLE DI LUCA GOTTI PRIMA DI UDINESE – LECCE, SETTIMA DI CAMPIONATO, SABATO 5 OTTOBRE ORE 15

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce nella conferenza stampa di questa mattina al Via del Mare prima dell’allenamento di rifinitura e la partenza per il Friuli. ______



“E’ stata una brutta settimana per me. Veniamo da tre partite senza soddisfazioni. Però posso dire che la squadra ha lavorato bene…



Ora deve proseguire un percorso di miglioramento: ancora non riesce a gestire bene i momenti della partita, in cui ci sono altalene emotive. Dopo una sberla c’è un motivo in cui non sei ancora lucido e questo ci sta capitando. Il livello della Serie A non permette questo genere di errori..



Il calcio ci sorprende perché ci sono situazioni che sembrano cristallizzate e poi cambiano in maniera repentina… Si accendono scintille che cambiano l’aspetto emotivo. Voglio prendermi tutte le cose positive che possono accadere anche in tempi brevissimi…

Per me la partita con l’Udinese non è come le altre, ma per il Lecce è una partita come le altre trentotto. Non carichiamola di cose diverse”.

